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В Свердловской области волонтеры начнут получать деньги за тушение лесных пожаров

25 мая 2023, 13:27
Фото: 1MI
Волонтерам, которые помогают бороться с лесными пожарами в Свердловской области, начнут выплачивать вознаграждение. Деньги получат добровольцы, которые работали с 5 мая.

Так, при участии в организованных мероприятиях до четырех часов размер выплат составит 50 рублей в час, а свыше четырех часов — 100 рублей в час, но не более двух тысяч в сутки.

С заявлением волонтеры могут обращаться каждый день, либо за определенный период. Всю необходимую информацию Минприроды будет запрашивать самостоятельно, а после подтверждения сведений доброволец получит денежное вознаграждение.

Кроме того, свердловчанам, которые сообщат достоверную информацию о поджигателях, будет выплачиваться по 50 тысяч рублей, а за поимку виновника — 100 тысяч.

С инициативой о вознаграждении волонтеров выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, оно официально утверждено правительством региона, сообщает телеграм-канал «Не для протокола».

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Пожар#Волонтеры#Лес#Выплаты#Общество#Евгений Куйвашев
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