В Свердловской области волонтеры начнут получать деньги за тушение лесных пожаров

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Так, при участии в организованных мероприятиях до четырех часов размер выплат составит 50 рублей в час, а свыше четырех часов — 100 рублей в час, но не более двух тысяч в сутки.
С заявлением волонтеры могут обращаться каждый день, либо за определенный период. Всю необходимую информацию Минприроды будет запрашивать самостоятельно, а после подтверждения сведений доброволец получит денежное вознаграждение.
Кроме того, свердловчанам, которые сообщат достоверную информацию о поджигателях, будет выплачиваться по 50 тысяч рублей, а за поимку виновника — 100 тысяч.
С инициативой о вознаграждении волонтеров выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, оно официально утверждено правительством региона, сообщает телеграм-канал «Не для протокола».