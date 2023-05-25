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В Тагиле ЕВРАЗ обвинили в допвыбросах, а конфликт после пореза горла на УВЗ обострен

25 мая 2023, 14:50
Фото: TagilCity.ru
В ночных выбросах обвинили ЕВРАЗ жители Нижнего Тагила, а конфликт после пореза горла на УВЗ набирает обороты. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25 мая.

Личными проблемами объяснили на УВЗ поступок работника, который из-за понижения зарплаты порезал себе горло на глазах у начальства. Известно, что сотрудник состоит в профсоюзе, который находится в конфликте с предприятием. Его председателя уволили с завода через три дня после обнародования ЧП.

Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
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Тагильчане подозревают, что ЕВРАЗ НТМК может совершать ночные выбросы в обстоятельствах и без того неблагоприятных метеоусловий. Дело в том, что по утрам город накрывает дымка и неприятный запах уже несколько дней подряд.

Жители Нижнего Тагила подозревают ЕВРАЗ НТМК в ночных выбросах в дни НМУ
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