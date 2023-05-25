Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
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Updated Сегодня, 14:52
Личными проблемами объяснили на УВЗ поступок работника, который из-за понижения зарплаты порезал себе горло на глазах у начальства. Известно, что сотрудник состоит в профсоюзе, который находится в конфликте с предприятием. Его председателя уволили с завода через три дня после обнародования ЧП.
Тагильчане подозревают, что ЕВРАЗ НТМК может совершать ночные выбросы в обстоятельствах и без того неблагоприятных метеоусловий. Дело в том, что по утрам город накрывает дымка и неприятный запах уже несколько дней подряд.
Отобранная у живодера-стримера собака передана зоозащитникам. Сейчас пес находится в одной из клиник Екатеринбурга на стационаре. Его здоровью ничего не угрожает. Добровольцам уже написали многие жители России, которые пожелали забрать животное к себе.
Скончался композитор, музыкальный руководитель Всероссийского открытого телевизионного конкурса детской эстрадной песни «Золотой петушок» Сергей Ведерников. Он посвятил жизнь музыке, написав более 200 песен.
Платформа Telegram стала популярной площадкой для оперативного размещения информации обо всех сферах жизни. Журналисты TagilCity.ru собрали подборку самых полезных telegram-каналов, которые пригодятся жителям региона.