Личными проблемами объяснили на УВЗ поступок работника, который из-за понижения зарплаты порезал себе горло на глазах у начальства. Известно, что сотрудник состоит в профсоюзе, который находится в конфликте с предприятием. Его председателя уволили с завода через три дня после обнародования ЧП.