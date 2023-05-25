Водитель грузовика пойдет под суд за смертельную аварию на ЕКАД из-за сигарет

Водитель ехал из Челябинска в Екатеринбург. В какой-то момент ему захотелось покурить, и мужчина потянулся за пачкой сигарет, которая лежала на полу, при этом продолжая движение по дороге. В результате водитель перестал ориентироваться в пространстве и вылетел на встречку, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.