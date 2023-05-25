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Водитель грузовика пойдет под суд за смертельную аварию на ЕКАД из-за сигарет

25 мая 2023, 06:53
Фото: 1MI
51-летнему водителю грузовой машины из Челябинской области грозит суд и пять лет тюрьмы за столкновение с микроавтобусом, в результате которого погибла одна из пассажирок общественного транспорта. ДТП случилось 24 сентября 2022 года на ЕКАД.

Водитель ехал из Челябинска в Екатеринбург. В какой-то момент ему захотелось покурить, и мужчина потянулся за пачкой сигарет, которая лежала на полу, при этом продолжая движение по дороге. В результате водитель перестал ориентироваться в пространстве и вылетел на встречку, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В этот момент по дороге ехал микроавтобус с туристами из Челябинска, которые возвращались после экскурсии в храме. Водитель грузового автотранспорта попытался избежать аварии, выкрутив руль. Из-за этого удар прошел по касательной и повредил микроавтобус. Как выяснилось позднее, тормоз у грузовика был неисправен.

В результате столкновения погибла одна из пассажирок после получения травмы, несовместимой с жизнью. В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 2 марта 2022 года на Екатеринбургской кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика, контейнеровоза и самосвала. Водитель грузовика отвлекся на пачку сигарет и потерял управление, в результате чего врезался в УАЗ и «впечатал» его в грузовик. Три человека, ехавшие в УАЗе, скончались.

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#Елизавета Зиборова#ДТП#Полиция#Уголовное дело#Суд#Авария#Микроавтобус#Смерть#Пассажирка#Водитель#Происшествия#ЕКАД#Екатеринбург#Челябинск
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