Водитель грузовика пойдет под суд за смертельную аварию на ЕКАД из-за сигарет

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:53
Водитель ехал из Челябинска в Екатеринбург. В какой-то момент ему захотелось покурить, и мужчина потянулся за пачкой сигарет, которая лежала на полу, при этом продолжая движение по дороге. В результате водитель перестал ориентироваться в пространстве и вылетел на встречку, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В этот момент по дороге ехал микроавтобус с туристами из Челябинска, которые возвращались после экскурсии в храме. Водитель грузового автотранспорта попытался избежать аварии, выкрутив руль. Из-за этого удар прошел по касательной и повредил микроавтобус. Как выяснилось позднее, тормоз у грузовика был неисправен.
В результате столкновения погибла одна из пассажирок после получения травмы, несовместимой с жизнью. В отношении водителя грузовика было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 2 марта 2022 года на Екатеринбургской кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика, контейнеровоза и самосвала. Водитель грузовика отвлекся на пачку сигарет и потерял управление, в результате чего врезался в УАЗ и «впечатал» его в грузовик. Три человека, ехавшие в УАЗе, скончались.