Жители Нижнего Тагила подозревают ЕВРАЗ НТМК в ночных выбросах в дни НМУ

Тагильчане считают, что причиной утреннего смога могут быть ночные выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Это косвенно подтверждают и результаты замеров постов УГМС. С 19 по 23 мая станция на Сухоложском поселке, которая находится в километре от промзоне, фиксировала превышения сероводорода и диоксида азота, в том числе в ночное и вечернее время.