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Жители Нижнего Тагила подозревают ЕВРАЗ НТМК в ночных выбросах в дни НМУ

25 мая 2023, 07:08
Фото: TagilCity.ru
Несколько дней подряд Нижний Тагил в утреннее время накрывает дымка из выбросов. При том, что в городе почти весь май действует режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. Жители подозревают, что неприятный запах утром остается от ночных выбросов ЕВРАЗ НТМК.

Режим НМУ продлен в Нижнем Тагиле уже в пятый раз, и уже несколько дней подряд жители города по утрам наблюдают серую дымку из выбросов и ощущают неприятные запахи.

Утром небо заволакивает выбросами и ощущается стойкий запах с Коксохима. К вечеру все более-менее рассеивается. Но на следующее утро все тоже самое. Почти каждый день просыпаюсь с комком в горле, как при простуде или аллергии, — поделилась с TagilCity.ru жительница Вагонки.
Фото, сделанное 25 мая в 7.30Фото, сделанное 25 мая в 7.30
Фото, сделанное 25 мая в 11.00Фото, сделанное 25 мая в 11.00
Фото, сделанное 25 мая в 7.30
Фото: TagilCity.ru

Тагильчане считают, что причиной утреннего смога могут быть ночные выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Это косвенно подтверждают и результаты замеров постов УГМС. С 19 по 23 мая станция на Сухоложском поселке, которая находится в километре от промзоне, фиксировала превышения сероводорода и диоксида азота, в том числе в ночное и вечернее время.

Результаты замеров воздуха с 19 по 23 маяРезультаты замеров воздуха с 19 по 23 мая
Результаты замеров воздуха с 19 по 23 маяРезультаты замеров воздуха с 19 по 23 мая
Результаты замеров воздуха с 19 по 23 мая
Фото: УГМС

24 мая при замерах воздуха на Сухоложском поселке газоанализатор TagilCity.ru также ловил превышение сероводорода в 2,5 раза.

Сероводород превысил норму в 2,5 раза во время режима НМУ в Нижнем Тагиле 24 мая
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Журналисты редакции уже практиковали ночные замеры воздуха, и в случае, если ситуация с утреннем смогом над городом продолжится, повторят их снова.

#Анна Григорьева#Выбросы#ЕВРАЗ НТМК#Запах#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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