Жители Нижнего Тагила подозревают ЕВРАЗ НТМК в ночных выбросах в дни НМУ

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Режим НМУ продлен в Нижнем Тагиле уже в пятый раз, и уже несколько дней подряд жители города по утрам наблюдают серую дымку из выбросов и ощущают неприятные запахи.
Утром небо заволакивает выбросами и ощущается стойкий запах с Коксохима. К вечеру все более-менее рассеивается. Но на следующее утро все тоже самое. Почти каждый день просыпаюсь с комком в горле, как при простуде или аллергии, — поделилась с TagilCity.ru жительница Вагонки.
Тагильчане считают, что причиной утреннего смога могут быть ночные выбросы с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. Это косвенно подтверждают и результаты замеров постов УГМС. С 19 по 23 мая станция на Сухоложском поселке, которая находится в километре от промзоне, фиксировала превышения сероводорода и диоксида азота, в том числе в ночное и вечернее время.
24 мая при замерах воздуха на Сухоложском поселке газоанализатор TagilCity.ru также ловил превышение сероводорода в 2,5 раза.
Журналисты редакции уже практиковали ночные замеры воздуха, и в случае, если ситуация с утреннем смогом над городом продолжится, повторят их снова.