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Жители поселка Свердловской области создают отряды для патрулирования лесов

25 мая 2023, 03:22
Фото: 1MI
Жители поселка Старопышминска организуют специальные группы для патрулирования местных лесов в период особого противопожарного режима, который действует в Свердловской области.

Так как в Березовском ГО в настоящий момент ликвидированы не все возгорания, было решено создать отряды, в число которых будут входить жители поселка, рассказали в пресс-службе администрации поселка.

Патрулирование лесов будет проходить в период с 26 по 28 мая 2023 года. Для того, чтобы организовать наблюдение за посещением леса местных жителей, приглашаются свердловчане на квадроциклах.

Напомним, 24 мая 2023 года в Реже вспыхнули два новых лесных пожара: в лесу за режевской больницей и за СТ «Лесовод». На места произошедших возгораний выехали специалисты.

В Реже разгорелись два новых лесных пожара
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Поселок#Патрулирование#Лес#Лесные пожары#Природа
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