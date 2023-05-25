Жители поселка Свердловской области создают отряды для патрулирования лесов

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
Так как в Березовском ГО в настоящий момент ликвидированы не все возгорания, было решено создать отряды, в число которых будут входить жители поселка, рассказали в пресс-службе администрации поселка.
Патрулирование лесов будет проходить в период с 26 по 28 мая 2023 года. Для того, чтобы организовать наблюдение за посещением леса местных жителей, приглашаются свердловчане на квадроциклах.
Напомним, 24 мая 2023 года в Реже вспыхнули два новых лесных пожара: в лесу за режевской больницей и за СТ «Лесовод». На места произошедших возгораний выехали специалисты.