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Асфальтирование Южного подъезда началось в Нижнем Тагиле

26 мая 2023, 13:27
Фото: 1MI
Дорожные рабочие приступили к асфальтированию Южного подъезда к Нижнему Тагилу. На этом проблемном участке раньше произошло много ДТП.

Ранее при обследовании было выявлено, что на Южном подъезде имеется колейность. Ремонт дороги от улицы Фестивальной до Старателя выполняет фирма из Нижнего Тагила. Заказчиком является Управления автомобильных дорог Свердловской области. Перекрытие дорожного полотна не планируется.

Автомобилисты, будьте внимательнее. Перекрывать дорогу подрядчик не планирует, но затруднение движения, конечно, возможно, тем более на выходные тагильчане поедут за город, — написал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях.
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Асфальт#Дорога#Южный подъезд#Строители#Транспорт#Эксклюзив
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