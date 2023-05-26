Асфальтирование Южного подъезда началось в Нижнем Тагиле

Ранее при обследовании было выявлено, что на Южном подъезде имеется колейность. Ремонт дороги от улицы Фестивальной до Старателя выполняет фирма из Нижнего Тагила. Заказчиком является Управления автомобильных дорог Свердловской области. Перекрытие дорожного полотна не планируется.