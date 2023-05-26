Автопробег в Екатеринбурге запретили проводить ЧВК «Вагнер»

В департаменте информационной политики подтвердили, что в Министерство общественной безопасности поступило уведомление. Там отметили, что все запросы должны рассматриваются, но они должны быть поданы не позже, чем за 10 дней до планируемой даты. Также в департаменте заявили, что при принятии решения было обращено внимание и на то, что в Свердловской области действует режим базовой готовности.