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Автопробег в Екатеринбурге запретили проводить ЧВК «Вагнер»

26 мая 2023, 08:30
Фото: 1MI
В Екатеринбурге представители свердловского отделения ЧВК «Вагнер» планировали устроить автопробег. Они подали заявку, но им было отказано в проведении мероприятия.

Одной из причин является то, что уведомление было подано поздно. Сторонники ЧВК планировали провести автопробег от центра Екатеринбурга до кладбища. Мероприятие было посвящено компании, пишет 66.ру.

Авторы Telegram-канала «Не для протокола» опубликовали документ, в котором министр Александр Кудрявцев дал ответ, что губернатор Евгений Куйвашев не согласовал мероприятие. Кроме того, заявление было подано за два дня до проведения автопробега, а потому оно не подлежит рассмотрению.

В департаменте информационной политики подтвердили, что в Министерство общественной безопасности поступило уведомление. Там отметили, что все запросы должны рассматриваются, но они должны быть поданы не позже, чем за 10 дней до планируемой даты. Также в департаменте заявили, что при принятии решения было обращено внимание и на то, что в Свердловской области действует режим базовой готовности.

Сам Евгений Пригожин заявил It’s My City, что не в курсе планируемого автопробега в Екатеринбурге. Он предположил, что инициатором могли стать активисты.

#Ирина Кирилова#Автопробег#ЧВК "Вагнер"#Мероприятие#Общество#Екатеринбург
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