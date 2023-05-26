Бездомные псы напали на женщину под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Пострадавшую свердловчанку, лишившуюся сознания, отвезли в больницу на скорой помощи. Сообщение об инциденте поступило в комитет по экологии и природопользованию, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Также в организацию «Спецавтобаза» был направлен заказ для выезда специалистов по по ловле бродячих животных в течение суток. Кроме того, адрес, где произошло нападение на женщину, был поставлен на контроль.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле бездомные псы напали на домашнюю собаку, которая прогуливалась по улице без хозяев. В результате полученных повреждений животное скончалось.