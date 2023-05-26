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Бездомные псы напали на женщину под Екатеринбургом

26 мая 2023, 14:37
Фото: 1MI
Бродячие собаки напали на женщину в садовом товариществе «Рассвет» под Екатеринбургом. Происшествие случилось 25 мая 2023 года.

Пострадавшую свердловчанку, лишившуюся сознания, отвезли в больницу на скорой помощи. Сообщение об инциденте поступило в комитет по экологии и природопользованию, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Также в организацию «Спецавтобаза» был направлен заказ для выезда специалистов по по ловле бродячих животных в течение суток. Кроме того, адрес, где произошло нападение на женщину, был поставлен на контроль.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле бездомные псы напали на домашнюю собаку, которая прогуливалась по улице без хозяев. В результате полученных повреждений животное скончалось.

В Нижнем Тагиле бродячие собаки насмерть загрызли собаку прогулке
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Бродячие собаки#Нападение#Пострадавшая#Больница#Сады#Происшествия
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