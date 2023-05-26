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Более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами в Свердловской области

26 мая 2023, 05:52
Фото: 1MI
Для того, чтобы бороться с природными возгораниями в Свердловской области, было привлечено более 400 парашютистов-десантников Авиалесоохраны.

Бороться с природными возгораниями помогают 421 парашютист-десантник федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны ХМАО, Архангельской области, а также 4 летчика, сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Чтобы вести наблюдение за обстановкой в лесах и переправлять десантников в некоторые места, где существует плохая проходимость, используются вертолеты и самолеты, а также три личных вертолета Авиалесоохраны.

Десантники, используя лесные огнетушители, обрабатывают кромку возгораний, копают минерализованные участки и каждый день ходят до мест очагов.

Напомним, за помощь в борьбе с природными пожарами в Свердловской области волонтеры будут получать денежное вознаграждение.

В Свердловской области волонтеры начнут получать деньги за тушение лесных пожаров
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#Свердловская область#Помощь#Вертолет#Десантники#Лесные пожары#Авиалесоохрана#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Елизавета Зиборова
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