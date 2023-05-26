Более 400 десантников задействованы в борьбе с пожарами в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Бороться с природными возгораниями помогают 421 парашютист-десантник федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны ХМАО, Архангельской области, а также 4 летчика, сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.
Чтобы вести наблюдение за обстановкой в лесах и переправлять десантников в некоторые места, где существует плохая проходимость, используются вертолеты и самолеты, а также три личных вертолета Авиалесоохраны.
Десантники, используя лесные огнетушители, обрабатывают кромку возгораний, копают минерализованные участки и каждый день ходят до мест очагов.
Напомним, за помощь в борьбе с природными пожарами в Свердловской области волонтеры будут получать денежное вознаграждение.