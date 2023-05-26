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Был ранен и вернулся на фронт: на СВО погиб житель Сухого Лога

26 мая 2023, 12:21
Фото: 1MI
Житель Сухого Лога Игорь Шахматов 12 мая погиб в ходе спецоперации на Украине. Ранее военнослужащий был ранен, но вернулся в строй.

Игорь Шахматов родился в Екатеринбурге в 1989 году. Он закончил школу, затем железнодорожный техникум и утроился на работу водителем троллейбуса. Несколько лет назад он переехал с семьей в Сухой Лог и устроился на станцию ремонтировать подвижные составы.

Мужчина на спецоперации служил водителем-механиком боевой машины. Игорь Шахматов получил ранение, но после выздоровления вернулся на фронт. Погиб военнослужащий в ЛНР, около города Кременная.

Фото: Администрация ГО Сухой Лог ВКонтакте

Дома у военнослужащего остались жена и двое сыновей. Прощание с ним состоялось 26 мая в 10.00 в ДК «Кристалл». Администрация ГО Сухой Лог выразила соболезнования семье Игоря Шахматова.

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