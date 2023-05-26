Был ранен и вернулся на фронт: на СВО погиб житель Сухого Лога

Игорь Шахматов родился в Екатеринбурге в 1989 году. Он закончил школу, затем железнодорожный техникум и утроился на работу водителем троллейбуса. Несколько лет назад он переехал с семьей в Сухой Лог и устроился на станцию ремонтировать подвижные составы.



Мужчина на спецоперации служил водителем-механиком боевой машины. Игорь Шахматов получил ранение, но после выздоровления вернулся на фронт. Погиб военнослужащий в ЛНР, около города Кременная.