Частный дом и надворные постройки пострадали от пожара в селе Горный Щит

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС при использовании четырех единиц специальной техники, пишет Е1.
Во время пожара была опасность перекидывания огня на другие участки. Чтобы привлечь допсредства и силы, руководитель пожарного караула решил поднять уровень возгорания до 1-БИС.
Для того, чтобы локализовать пожар, были использованы четыре водяных ствола и пожарный гидрант. Общая площадь пожара — 200 квадратных метров.
Напомним, 21 мая 2023 года в саду Верхней Салды вспыхнул пожар из-за подожженной травы. Огонь вскоре перескочил на несколько нежилых домов. Общая площадь возгорания составила 550 квадратных метров.