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Частный дом и надворные постройки пострадали от пожара в селе Горный Щит

26 мая 2023, 06:25
Фото: 1MI
В жилом частном доме разгорелся пожар, в результате которого пострадали и надворные постройки. Происшествие случилось ночью 26 мая 2023 года в селе Горный Щит.

В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников МЧС при использовании четырех единиц специальной техники, пишет Е1.

Во время пожара была опасность перекидывания огня на другие участки. Чтобы привлечь допсредства и силы, руководитель пожарного караула решил поднять уровень возгорания до 1-БИС.

Для того, чтобы локализовать пожар, были использованы четыре водяных ствола и пожарный гидрант. Общая площадь пожара — 200 квадратных метров.

Напомним, 21 мая 2023 года в саду Верхней Салды вспыхнул пожар из-за подожженной травы. Огонь вскоре перескочил на несколько нежилых домов. Общая площадь возгорания составила 550 квадратных метров.

От подожженной травы в садах в Верхней Салде загорелось четыре сооружения
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Возгорание#Тушение#Дом#МЧС#Село#Происшествия
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