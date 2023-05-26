Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Его состояние по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое. Он находится на аппарате ИВЛ.
Он находится в реанимации, к нему пока не пускают, — сообщил редакции TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией.
Также стало известно, что психическое состояние потерпевшего стабилизировалось.
Он в сознании, спокойный, — сообщает собеседник.
Напомним, ранее тагильчанин при попытках врачей вывести его из медикаментозного сна срывал с себя медоборудование.
Источник рассказал, что семье пострадавшего оказывают психологическую помощь. Представители Нижнетагильского завода металлических конструкций пообещали оказывать семье всю необходимую помощь. Официального ответа на запрос редакции TagilCity.ru от НТЗМК не поступило.