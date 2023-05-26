Что ждет жителей Тагила в случае запуска нового смолопекококсового цеха ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 06:46
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Согласно материалам оценки воздействия на окружающую среду, новый цех на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК позволит выпускать каменноугольный электродный пек марок Б, Б1, В, В1. Планируемая производительность цеха — до 60 тысяч тонн в год.
На новой установке предусматривается оборудование для хранения, охлаждения и
погрузки товарного электродного пека разных марок, оборудование для хранения и отгрузки пековых дистиллятов в ж/д тару, а также коллекторная система сбора выбросов парогазовой смеси от вводимого технологического и емкостного оборудования, — сказано в документации.
Смолопекококсовый цех планируют построить на территории КХП и, согласно проекту ОВОС, расстояние до жилых или садовых домов от него будет не меньше километра. Одним из главных его преимуществ, как заявляет ЕВРАЗ НТМК, станет отсутствие выбросов в атмосферный воздух при условии штатной эксплуатации. Сделано это будет за счет строительства коллекторной системы сбора парогазовой смеси.
Экологичность данного производства, о которой заявляет ЕВРАЗ, TagilCity.ru на анонимных условиях подтвердил бывший работник Коксохима, проработавший на предприятии много лет. По его словам, в случае реализации проекта полностью закроется старый пекококсовый блок, что значительно снизит количество выбросов в воздух.
Если все будет выполнено, как положено, выбросы там будут нулевые. В экологическом плане проект хороший. И самое главное, я уточнил, что с пуском этого участка по производству пека марки В, закроется пекококсовый блок полностью. Пекококсовый блок на Косохиме — это главный источник всех тех гадостей, которые летят в город, — рассказал собеседник редакции.
Сейчас, по его информации, в пекококсовом цехе постоянно происходят нарушения из-за износа оборудования. В результате происходят выбросы желто-зеленого дыма, который периодически наблюдают жители. В новом же цехе технологический процесс будет замкнутый.
Когда идет процесс образования пекового кокса из этого пека, происходят несанкционированные выбросы из оборудования, которое находится на этих пекококсовых печах. Это пекококсовые двери, это газоотводящее оборудование и так далее. Этого всего не будет, — отметил бывший работник Коксохима.
Тагильский эко-общественник Андрей Волегов также считает, что замена изношенного оборудования на Коксохиме позволит сократить количество выбросов в воздух.
Мое мнение однозначно — старое оборудование, из-за которого у нас в городе происходят черные и желтые выбросы в последние пять лет, нужно менять. По крайней мере, новые проекты у нас сейчас проходят и оцениваются в соответствии с современным действующим экологическим и техническим законодательством. И наша природоохранная прокуратура и Росприроднадзор держат, так сказать, руку на пульсе и в курсе того, что планируется на НТМК, — поделился мнением с TagilCity.ru Андрей Волегов.
ЕВРАЗ НТМК является основным источником загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле. По данным Министерства экологии Свердловской области за 2021 год, предприятие выбрасывает 65,8 тысячи тонн загрязняющих веществ в год. При этом в документации ОВОС к новому цеху указана большая цифра — 86,1 тысячи тонн в год. Несмотря на заявления комбината о реализуемых мероприятиях по уменьшению выбросов в рамках проекта «Чистый воздух», объем загрязняющих веществ с предприятия растет.
Например, в декабре прошлого года на коксохимическом производстве была торжественно открыта обновленная система охлаждения коксового газа. На ЕВРАЗ НТМК утверждали, что она позволит снизить выбросы на 176 тонн в год. Однако эта цифра составляет менее 1% от всего объема выбросов с комбината.
Еще одной проблемой ЕВРАЗ НТМК является отсутствие санитарно-защитной зоны, которая должна быть не менее километра от границы предприятия. Сейчас в условную СЗЗ комбината входят десятки жилых домов и социальных объектов. Подготовить проект санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК обещает до конца 2023 года. После этого документация отправится на экспертизу в Роспотребнадзор Свердловской области. Далее — в Роспотребнадзор Москвы для принятия решения об установлении границ СЗЗ. А значит ее появления не стоит ожидать раньше 2024 года.