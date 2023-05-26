Что ждет жителей Тагила в случае запуска нового смолопекококсового цеха ЕВРАЗ НТМК

Еще одной проблемой ЕВРАЗ НТМК является отсутствие санитарно-защитной зоны, которая должна быть не менее километра от границы предприятия. Сейчас в условную СЗЗ комбината входят десятки жилых домов и социальных объектов. Подготовить проект санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК обещает до конца 2023 года. После этого документация отправится на экспертизу в Роспотребнадзор Свердловской области. Далее — в Роспотребнадзор Москвы для принятия решения об установлении границ СЗЗ. А значит ее появления не стоит ожидать раньше 2024 года.