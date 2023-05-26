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Экс-борец с наркотиками из Нижнего Тагила внесен в реестр коррупционеров

26 мая 2023, 14:08
Фото: 1MI
Бывший правоохранитель, который боролся с наркотиками в Нижнем Тагиле, оказался в федеральном реестре коррупционеров.

Он был уволен из органов из-за утраты доверия к нему. Это экс-оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Сергей Николаев.

По данным сайта Госслужбы, его уволили по части 1 статьи 11 ФЗ «О противодействии коррупции». В реестр коррупционеров его внесли 20 марта этого года.

Напомним, что годом ранее в список взяточников попал правоохранитель Роман Овчинников, а в 2021-м — Виктор Храмцов и другие бывшие стражи порядка Нижнего Тагила. Например, Дмитрий Четкарев, Андрей Бабенков и Сергей Лыхин.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Наркотики#Коррупция#Утрата оверия#Увольнение#Криминал
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