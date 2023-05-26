Экс-борец с наркотиками из Нижнего Тагила внесен в реестр коррупционеров

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Он был уволен из органов из-за утраты доверия к нему. Это экс-оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Сергей Николаев.
По данным сайта Госслужбы, его уволили по части 1 статьи 11 ФЗ «О противодействии коррупции». В реестр коррупционеров его внесли 20 марта этого года.
Напомним, что годом ранее в список взяточников попал правоохранитель Роман Овчинников, а в 2021-м — Виктор Храмцов и другие бывшие стражи порядка Нижнего Тагила. Например, Дмитрий Четкарев, Андрей Бабенков и Сергей Лыхин.