Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
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Updated Сегодня, 14:49
8-месячной девочке из Екатеринбурга с подозрением на корь вызвали медика. К удивлению молодой матери, врач приехал на вызов всего через полтора часа после звонка в больницу. Он объяснил такую скорость реакции вспышками кори в Екатеринбурге.
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле планирует построить на своей территории новый цех по производству пека. При этом руководство завода утверждает, что от этого не станет больше выбросов. Так ли это на самом деле, разбирались журналисты TagilCity.ru.
26-летний тагильчанин с ампутированными ногами, который получил тяжкую травму на НТЗМК, по-прежнему находится в реанимации. Его состояние также оценивают как стабильно тяжелое, он находится на аппарате ИВЛ. При этом психически его состояние стало получше.
Тагильчанам, находящимся в зоне СВО, помогает приблудившийся пес. Солдаты уже дали ему имя - Мобс. Теперь волонтеры отправляют вместе с гумпомощью еще и паек для собаки, также для него изготовили специальные нашивки.
Диоксид азота превысил норму в два раза при замерах воздуха у ж/д вокзала в Нижнем Тагиле 26 мая. При этом на территории города продолжает действие режим НМУ. Значения же диоксида серы, сероводорода, формальдегида, синильной кислоты, метана и углекислого газа после замеров остались нулевыми.