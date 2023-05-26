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ФОМС: ОМС в последние годы ориентировано на превентивную медпомощь

26 мая 2023, 14:00
Фото: 1MI
В 2022 году около 52 млн человек прошли профилактические медосмотры, это 100,2% от количества тех, кто должен их проходить. Рост охвата населения профилактическими мероприятиями составил 39%.

Замглавы ФФОМС Ирина Соколова приняла участие в работе круглого стола по вопросам медицинского страхования, прошедшего в Москве в рамках Международной конференции по страхованию, пишет newizv.ru.

Соколова рассказала, что в последние годы система ОМС направлена на развитие превентивной медицины, позволяющей определять заболевания на ранней стадии, а также выявлять обострения и осложнения у лиц, страдающих от хронических заболеваний. Ежегодно расширяются профилактические программы. Пополняется перечень исследований, проводимых в рамках скрининга злокачественных новообразований.

Растут показатели по диспансеризации, в прошлом году она охватила 23 млн человек, из них более 6 млн были обследованы по программе углублённой диспансеризации.

Замглавы Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов заявил, что ОМС делает упор на персонифицированную медицину и усиление адресного сопровождения.

В свою очередь, первый замминистра здравоохранения РФ Владимир Зеленский высоко оценил роль страховых представителей в системе ОМС. Он напомнил о целях системы охраны здоровья Российской Федерации – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни в нашей стране до 78 лет. С этим связаны определённые ожидания от ОМС. И это не только сопровождение застрахованных, но и работа с недообследованными гражданами.

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