ФОМС: ОМС в последние годы ориентировано на превентивную медпомощь

В свою очередь, первый замминистра здравоохранения РФ Владимир Зеленский высоко оценил роль страховых представителей в системе ОМС. Он напомнил о целях системы охраны здоровья Российской Федерации – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни в нашей стране до 78 лет. С этим связаны определённые ожидания от ОМС. И это не только сопровождение застрахованных, но и работа с недообследованными гражданами.