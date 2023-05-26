TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:44

Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

Изображение материала

Герман Греф: МСБ может увеличить свой вклад в ВВП в два раза

26 мая 2023, 19:44
Фото: http://kremlin.ru/
Сбербанк планирует увеличить долю кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), так как считает такой сегмент крайне перспективным. В ходе своего визита на форум «ОПОРЫ РОССИИ» глава Сбера Герман Греф заявил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП может вырасти в два раза и более.

Как сообщает expert.ru, Греф напомнил, что рост числа малых предприятий начался в пандемию и продолжился в сложном для страны 2022 году, так как российские власти провели большую работу по поддержке МСП.

Он считает, что сейчас особенно важно повысить доступность кредитов для небольших компаний, унифицировать государственные программы и увеличить лимиты по ним.

Греф отметил, что на основе ежеквартальной аналитики можно сделать вывод о том, насколько действенными являются меры поддержки МСП. Он призывает закрывать те меры, которые используются недобросовестными получателями, и расширять действие полезных для малого бизнеса инициатив. При этом глава Сбера считает, что все меры поддержки требуется унифицировать и автоматизировать.

По данным Сбера, на 1 апреля этого года доля кредитного портфеля в МСП равнялась 46,9%, хотя в 2020 году доходила только до 32,6%. Кредитный портфель банка в этом сегменте также демонстрирует впечатляющий рост – в 1,6 раза выше, чем на рынке в целом. На начало года он равнялся 4,4 триллиона рублей. Стала выше и доля кредитующихся организаций малого и среднего предпринимательства: в Сбере она составляет 16% от общего количества активных клиентов МСП, притом что доля в среднем по рынку – 8,4%.

Благодаря мерам государственной поддержки бизнес может наращивать число кредитов, поэтому в группе МСП они достигают уже 15–20% портфеля. Однако по главным действующим программам установленных сейчас лимитов не хватает, о чем напоминает Греф и призывает их увеличить. На сегодняшний день Сбер выдает кредиты корпоративным клиентам по 21 госпрограмме – 14 федеральным и 7 региональным.

Большую роль в увеличении объемов кредитования сыграла цифровизация. Так, предпринимателю теперь доступен расчет своего кредитного потенциала в Сбере благодаря специальному сервису в «Сбербанк Онлайн». Такую услугу выбрали для себя не менее полумиллиона получателей кредитов, о чем сообщила пресс-служба банка. Примечательно, что доля оформляемых за три минуты онлайн-кредитов в период 2021–2023 годов увеличилась почти до 80%.

Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
24 мая 07:27
Что ждет жителей Тагила в случае запуска нового смолопекококсового цеха ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:46
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
Сегодня, 06:51
Приблудившийся пес Мобс спасает жизни тагильчанам на СВО
Сегодня, 11:00