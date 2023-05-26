Герман Греф: МСБ может увеличить свой вклад в ВВП в два раза

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Как сообщает expert.ru, Греф напомнил, что рост числа малых предприятий начался в пандемию и продолжился в сложном для страны 2022 году, так как российские власти провели большую работу по поддержке МСП.
Он считает, что сейчас особенно важно повысить доступность кредитов для небольших компаний, унифицировать государственные программы и увеличить лимиты по ним.
Греф отметил, что на основе ежеквартальной аналитики можно сделать вывод о том, насколько действенными являются меры поддержки МСП. Он призывает закрывать те меры, которые используются недобросовестными получателями, и расширять действие полезных для малого бизнеса инициатив. При этом глава Сбера считает, что все меры поддержки требуется унифицировать и автоматизировать.
По данным Сбера, на 1 апреля этого года доля кредитного портфеля в МСП равнялась 46,9%, хотя в 2020 году доходила только до 32,6%. Кредитный портфель банка в этом сегменте также демонстрирует впечатляющий рост – в 1,6 раза выше, чем на рынке в целом. На начало года он равнялся 4,4 триллиона рублей. Стала выше и доля кредитующихся организаций малого и среднего предпринимательства: в Сбере она составляет 16% от общего количества активных клиентов МСП, притом что доля в среднем по рынку – 8,4%.
Благодаря мерам государственной поддержки бизнес может наращивать число кредитов, поэтому в группе МСП они достигают уже 15–20% портфеля. Однако по главным действующим программам установленных сейчас лимитов не хватает, о чем напоминает Греф и призывает их увеличить. На сегодняшний день Сбер выдает кредиты корпоративным клиентам по 21 госпрограмме – 14 федеральным и 7 региональным.
Большую роль в увеличении объемов кредитования сыграла цифровизация. Так, предпринимателю теперь доступен расчет своего кредитного потенциала в Сбере благодаря специальному сервису в «Сбербанк Онлайн». Такую услугу выбрали для себя не менее полумиллиона получателей кредитов, о чем сообщила пресс-служба банка. Примечательно, что доля оформляемых за три минуты онлайн-кредитов в период 2021–2023 годов увеличилась почти до 80%.