Герман Греф: МСБ может увеличить свой вклад в ВВП в два раза

По данным Сбера, на 1 апреля этого года доля кредитного портфеля в МСП равнялась 46,9%, хотя в 2020 году доходила только до 32,6%. Кредитный портфель банка в этом сегменте также демонстрирует впечатляющий рост – в 1,6 раза выше, чем на рынке в целом. На начало года он равнялся 4,4 триллиона рублей. Стала выше и доля кредитующихся организаций малого и среднего предпринимательства: в Сбере она составляет 16% от общего количества активных клиентов МСП, притом что доля в среднем по рынку – 8,4%.