Глава РЭО Денис Буцаев: В 50 российских регионах стартует акция «Убери за собой»

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
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Updated Сегодня, 20:19
Вице-премьер обратилась к присутствующим, поприветствовав их от имени российского правительства и выразив благодарность участникам данной крупной экологической акции. Виктория Абрамченко подчеркнула, что это волонтерское мероприятие стало флагманским среди событий юбилейного, X Невского международного экологического конгресса. Назвав эковолонтеров хорошей движущей силой и выразив им благодарность, политик рассказала, что участие в акции принимает не только молодежь, но и «серебряные» экологические активисты. Кроме того, она отметила, что убирать за собой — очень важно.
Известно, что акция, которая стартует на территории 50 субъектов Федерации, включает в себя масштабные субботники. Пилотные мероприятия пройдут в десяти российских регионах — в Татарстане, Крыму, в Кабардино-Балкарской Республике, а также в Кемеровской, Челябинской, Вологодской, Нижегородской, Липецкой и Новосибирской областях, в Республике Чувашии. Об этом пишет gorod55.ru.
По заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, среди акций, которые были организованы при содействии РЭО на полях НМЭК, «Убери за собой» станет одной из самых масштабных. По окончании проведения в России региональных субботников состоится подведение итогов, когда будут названы регионы-победители, которым удалось собрать большее количество отходов.
Невский международный экологический конгресс прошел в 2023 году 25–26 мая. В рамках события РЭО провел ряд экологических мероприятий, в числе которых субботники, модный показ, выставка произведений современного искусства, экозабег и мастерская переработки.