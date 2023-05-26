Глава РЭО Денис Буцаев: В 50 российских регионах стартует акция «Убери за собой»

Вице-премьер обратилась к присутствующим, поприветствовав их от имени российского правительства и выразив благодарность участникам данной крупной экологической акции. Виктория Абрамченко подчеркнула, что это волонтерское мероприятие стало флагманским среди событий юбилейного, X Невского международного экологического конгресса. Назвав эковолонтеров хорошей движущей силой и выразив им благодарность, политик рассказала, что участие в акции принимает не только молодежь, но и «серебряные» экологические активисты. Кроме того, она отметила, что убирать за собой — очень важно.