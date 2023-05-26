Глава России предложил начать пятилетие созидательного предпринимательского труда

Он также выразил уверенность в важной роли российских предпринимателей в укреплении страны и достижении ее суверенитета. В России возникает широкий класс патриотически настроенного бизнеса, который заменяет сомнительные инвестиции за рубежом активными вложениями в развитие российских регионов, благотворительность и научные проекты.