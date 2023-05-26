Глава России предложил начать пятилетие созидательного предпринимательского труда

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
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Updated Сегодня, 19:48
В ходе этого события глава государства предложил провозгласить в стране Пятилетие созидательного предпринимательского труда. Такое решение отвечает потребностям бизнеса и ожиданиям общества, пишет ТАСС.
Путин подчеркнул, что возрождение и развитие предпринимательской деятельности, основанное на исторических и новых традициях, является ключевым фактором общественной стабильности и суверенитета России в широком смысле этого слова – технологического, промышленного, культурного и ценностного.
Президент убежден, что успех каждого бизнес-проекта делает всю страну сильнее. Каждая предприятие создает рабочие места для граждан, своей продукцией удовлетворяет потребности внутреннего рынка, а повышение доходов способствует увеличению налоговых поступлений.
Он также выразил уверенность в важной роли российских предпринимателей в укреплении страны и достижении ее суверенитета. В России возникает широкий класс патриотически настроенного бизнеса, который заменяет сомнительные инвестиции за рубежом активными вложениями в развитие российских регионов, благотворительность и научные проекты.