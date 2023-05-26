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Грузовая ГАЗель перевернулась после столкновения с трамваем в Екатеринбурге

26 мая 2023, 03:31
Фото: 1MI
Грузовая ГАЗель перевернулась на бок в результате столкновения с трамваем. ДТП произошло в Екатеринбурге 25 мая 2023 года на перекрестке Техническая — Расточная.

Сразу после того, как произошла дорожная авария, было прекращено трамвайное движение в обе стороны, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: «КП-Екатеринбург»

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Подробности инцидента станут известны позднее.

Напомним, в апреле 2023 года в Екатеринбурге столкнулись самосвал и трамвай. Грузовая машина, обогнав общественный транспорт, стала поворачивать влево.

Водительница трамвая не успела применить экстренное торможение, поэтому произошло столкновение. Пострадавших в результате аварии не было.

Самосвал влетел в трамвай в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Трамвай#Газель#ДТП#Авария#Столкновение#Происшествия
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