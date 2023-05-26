Грузовая ГАЗель перевернулась после столкновения с трамваем в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Сразу после того, как произошла дорожная авария, было прекращено трамвайное движение в обе стороны, пишет «КП-Екатеринбург».
По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. Подробности инцидента станут известны позднее.
Напомним, в апреле 2023 года в Екатеринбурге столкнулись самосвал и трамвай. Грузовая машина, обогнав общественный транспорт, стала поворачивать влево.
Водительница трамвая не успела применить экстренное торможение, поэтому произошло столкновение. Пострадавших в результате аварии не было.