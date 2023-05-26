Из-за неоплаченного кредита у жителя Екатеринбурга забрали автомобиль

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Приставы узнали, что должник владеет иномаркой Ауди Q3. Так как у екатеринбуржца накопился долг, машину у него забрали, сообщила пресс-служба ФССП.
Сперва они не знали, где находится машина и объявили ее в розыск. В результате иномарку удалось найти на улице Красногвардейской города Екатеринбурга. Приставы полагают, что авто было припарковано около работы мужчины.
Судебный пристав составил в отношении транспортного средства акт описи и ареста имущества. Теперь авто находится на хранении у банка.