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Из-за неоплаченного кредита у жителя Екатеринбурга забрали автомобиль

26 мая 2023, 13:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге судебные приставы забрали у мужчины автомобиль из-за того, что он не заплатил кредит – 1 миллион рублей.

Приставы узнали, что должник владеет иномаркой Ауди Q3. Так как у екатеринбуржца накопился долг, машину у него забрали, сообщила пресс-служба ФССП.

Сперва они не знали, где находится машина и объявили ее в розыск. В результате иномарку удалось найти на улице Красногвардейской города Екатеринбурга. Приставы полагают, что авто было припарковано около работы мужчины.

Судебный пристав составил в отношении транспортного средства акт описи и ареста имущества. Теперь авто находится на хранении у банка.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Кредит#Автомобиль#Машина#Общество
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