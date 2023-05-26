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Из-за подозрения в кори в Екатеринбурге к младенцу врач пришел всего за 1,5 часа

26 мая 2023, 03:15
Фото: 1MI
Молодая мать из Екатеринбурга вызвала врача к 8-месячной дочери из-за температуры и сыпи. К удивлению Анастасии, врач прибыл на вызов всего через полтора часа после звонка в больницу. Он объяснил такую скорость реакции вспышками кори в Екатеринбурге.

История произошла в начале мая в Верх-Исетском районе Екатеринбурге.

8 мая у ребенка поднялась температура, до 38,5 градуса. Держалась 3 дня. Думаю, это реакция на прорезывание зубов. 12 мая температуры уже не было, но с утра появилась сыпь на голове, а днем и на теле. Написала медсестре в Ватсапп, скинула фото сыпи, она ответила, что нужно вызывать врача. Тут же позвонила в колл-центр больницы: «Ожидайте врача сегодня в течение дня», — рассказывает TagilCity.ru жительница Екатеринбурга Анастасия.

Обычно ожидание врача занимает несколько часов. В случае вызова во второй половине дня он может прийти даже на следующий день. Однако за последние месяцы в Екатеринбурге были зафиксированы несколько случаев вспышки кори среди детей и взрослых.

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Врач была у нас уже часа через 1,5. Я очень сильно удивилась, что пришли так быстро. Как сказала врач, посещавшая нас на следующий день (уже другая, уже с нашего участка), в Екатеринбурге сейчас очень внимательно относятся к случаям с сыпью, так как симптомы кори очень похожи на другие заболевания. У нас, к счастью, оказалась не инфекция, а пищевая аллергия, — говорит собеседница редакции.

Известно, что зачастую в семьях, заболевших корью, игнорируют рекомендованный в стране режим прививок для детей, после чего повышается риск заболевания этой опасной инфекцией.

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Корь является высоко заразным инфекционным заболеванием. Ее опасность заключается в том, что болезнь поражает разные системы организма и может привести к летальному исходу. У взрослых корь переносится тяжелее, а для маленьких детей больше всего опасно развитие пневмонии.

#Екатеринбург#Здоровье#Корь#Болезнь#Ребенок#Врач#Эксклюзив
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