Из-за подозрения в кори в Екатеринбурге к младенцу врач пришел всего за 1,5 часа

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
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Updated Сегодня, 03:21
История произошла в начале мая в Верх-Исетском районе Екатеринбурге.
8 мая у ребенка поднялась температура, до 38,5 градуса. Держалась 3 дня. Думаю, это реакция на прорезывание зубов. 12 мая температуры уже не было, но с утра появилась сыпь на голове, а днем и на теле. Написала медсестре в Ватсапп, скинула фото сыпи, она ответила, что нужно вызывать врача. Тут же позвонила в колл-центр больницы: «Ожидайте врача сегодня в течение дня», — рассказывает TagilCity.ru жительница Екатеринбурга Анастасия.
Обычно ожидание врача занимает несколько часов. В случае вызова во второй половине дня он может прийти даже на следующий день. Однако за последние месяцы в Екатеринбурге были зафиксированы несколько случаев вспышки кори среди детей и взрослых.
Врач была у нас уже часа через 1,5. Я очень сильно удивилась, что пришли так быстро. Как сказала врач, посещавшая нас на следующий день (уже другая, уже с нашего участка), в Екатеринбурге сейчас очень внимательно относятся к случаям с сыпью, так как симптомы кори очень похожи на другие заболевания. У нас, к счастью, оказалась не инфекция, а пищевая аллергия, — говорит собеседница редакции.
Известно, что зачастую в семьях, заболевших корью, игнорируют рекомендованный в стране режим прививок для детей, после чего повышается риск заболевания этой опасной инфекцией.
Корь является высоко заразным инфекционным заболеванием. Ее опасность заключается в том, что болезнь поражает разные системы организма и может привести к летальному исходу. У взрослых корь переносится тяжелее, а для маленьких детей больше всего опасно развитие пневмонии.