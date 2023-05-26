Клумбу в виде флага разорили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Они рассказали, что кто-то выдирал цветы из клумб, высаженных в цветах российского флага. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Парламентарий предположил, что, вероятно, нахулиганил какой-то юноша, у которого не нашлось 300 рублей на букет цветов для своей девушки. Или же это могут быть садоводы, отметил Иванов.
Напомним, что ранее неизвестные срезали металлический памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Очевидцы предположили, что злоумышленники решили сдать его на металлолом. Уже нашлись желающие восстановить монумент, но из других материалов.