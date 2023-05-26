TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Изображение материала

Клумбу в виде флага разорили в Екатеринбурге

26 мая 2023, 10:30
Фото: Максим Иванов
В Екатеринбурге вандалы разорили клумбу в виде российского флага. На произошедшее пожаловались жители одного из домов.

Они рассказали, что кто-то выдирал цветы из клумб, высаженных в цветах российского флага. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Фото: Максим Иванов

Парламентарий предположил, что, вероятно, нахулиганил какой-то юноша, у которого не нашлось 300 рублей на букет цветов для своей девушки. Или же это могут быть садоводы, отметил Иванов.

Напомним, что ранее неизвестные срезали металлический памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Очевидцы предположили, что злоумышленники решили сдать его на металлолом. Уже нашлись желающие восстановить монумент, но из других материалов.

Вандалы разгромили 15 памятников на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Кости, вандалы и опасная дорога. Чем живет Девятый поселок в Нижнем ТагилеПобитые вандалами стекла на золотых остановках заменили в центре Нижнего ТагилаВандалы в масках разгромили ресторан в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Екатеринбург#Клумба#Цветы#Флаг#Происшествия
Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
24 мая 07:27
Что ждет жителей Тагила в случае запуска нового смолопекококсового цеха ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:46
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
Сегодня, 06:51
Приблудившийся пес Мобс спасает жизни тагильчанам на СВО
Сегодня, 11:00