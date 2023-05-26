TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Изображение материала

Малый и средний бизнес на фотографиях: ТПП открывает выставку семейных компаний

26 мая 2023, 10:57
В Госдуме открылась фотовыставка, организованная Торгово-промышленной палатой России, которая посвящена семейным компаниям. Более восьмидесяти деловых династий из разных регионов страны стали центральными героями экспозиции.

На торжественной церемонии открытия фотовыставки присутствовал президент ТПП Сергей Катырин, который подчеркнул, что три четверти всех предприятий малого и среднего бизнеса — это именно семейные компании. И участие в этой фотовыставке предоставило предпринимателям возможность рассказать о том, что их волнует.

Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, отметила необходимость законодательного урегулирования семейного предпринимательства. Она затронула серьезные вопросы, связанные с наследованием бизнеса. «Бизнес нужно сохранить. Это главная воля собственников, главная воля основателей. Сейчас, к сожалению, Гражданский кодекс не предусматривает такого формата», — сказала она.

Одна из предпринимательниц, Дарья Потанина из Новокузнецка, вместе с супругом занимаются пассажирскими перевозками и клининговыми услугами. Она подчеркнула, что Торгово-промышленная палата дала сильный толчок развитию их бизнеса.

Фотовыставка предлагает не только насладиться прекрасными фотографиями, но и узнать о текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в различных регионах страны. Например, половина всего хлеба в России производится семейными компаниями, а 60% предприятий общественного питания представляют семейный бизнес.

Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
24 мая 07:27
Что ждет жителей Тагила в случае запуска нового смолопекококсового цеха ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:46
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
Сегодня, 06:51
Приблудившийся пес Мобс спасает жизни тагильчанам на СВО
Сегодня, 11:00