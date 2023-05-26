Малый и средний бизнес на фотографиях: ТПП открывает выставку семейных компаний

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
На торжественной церемонии открытия фотовыставки присутствовал президент ТПП Сергей Катырин, который подчеркнул, что три четверти всех предприятий малого и среднего бизнеса — это именно семейные компании. И участие в этой фотовыставке предоставило предпринимателям возможность рассказать о том, что их волнует.
Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, отметила необходимость законодательного урегулирования семейного предпринимательства. Она затронула серьезные вопросы, связанные с наследованием бизнеса. «Бизнес нужно сохранить. Это главная воля собственников, главная воля основателей. Сейчас, к сожалению, Гражданский кодекс не предусматривает такого формата», — сказала она.
Одна из предпринимательниц, Дарья Потанина из Новокузнецка, вместе с супругом занимаются пассажирскими перевозками и клининговыми услугами. Она подчеркнула, что Торгово-промышленная палата дала сильный толчок развитию их бизнеса.
Фотовыставка предлагает не только насладиться прекрасными фотографиями, но и узнать о текущем состоянии и перспективах развития малого и среднего бизнеса в различных регионах страны. Например, половина всего хлеба в России производится семейными компаниями, а 60% предприятий общественного питания представляют семейный бизнес.