Малый и средний бизнес на фотографиях: ТПП открывает выставку семейных компаний

На торжественной церемонии открытия фотовыставки присутствовал президент ТПП Сергей Катырин, который подчеркнул, что три четверти всех предприятий малого и среднего бизнеса — это именно семейные компании. И участие в этой фотовыставке предоставило предпринимателям возможность рассказать о том, что их волнует.