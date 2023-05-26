Найден пропавший 84-летний пенсионер из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
О том, что екатеринбуржец нашелся, рассказали сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт» в группе во ВКонтакте. Также сотрудники отряда выразили благодарность всем людям, которые помогали в поисках мужчины.
Мужчина исчез 24 мая 2023 года. Поиски велись волонтерами поискового отряда и сотрудниками полиции.
Напомним, неделю назад в Екатеринбурге бесследно пропал 76-летний лысый пожилой человек высокого роста, которому нужна медпомощь.
В момент пропажи он был одет в ветровку, спортивные штаны, туфли черного цвета и темно-серую кепку. Поиски ведутся специалистами поискового отряда «Лиза Алерт».