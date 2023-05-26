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Найден пропавший 84-летний пенсионер из Екатеринбурга

26 мая 2023, 05:03
Фото: 1MI
84-летний пожилой мужчина, пропавший несколько дней назад в Екатеринбурге, найден живым.

О том, что екатеринбуржец нашелся, рассказали сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт» в группе во ВКонтакте. Также сотрудники отряда выразили благодарность всем людям, которые помогали в поисках мужчины.

Мужчина исчез 24 мая 2023 года. Поиски велись волонтерами поискового отряда и сотрудниками полиции.

Напомним, неделю назад в Екатеринбурге бесследно пропал 76-летний лысый пожилой человек высокого роста, которому нужна медпомощь.

В момент пропажи он был одет в ветровку, спортивные штаны, туфли черного цвета и темно-серую кепку. Поиски ведутся специалистами поискового отряда «Лиза Алерт».

76-летнего лысого дедушку два дня ищут в Екатеринбурге
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