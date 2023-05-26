Оптики Екатеринбурга заявили о дефиците популярных контактных линз

К примеру, в одном из салонов оптики Екатеринбурга самых востребованных линз уже почти не осталось, пишет «КП-Екатеринбург». Самыми популярными здесь были линзы с диоптриями «-2», из-за ажиотажа их здесь практически нет. Двухнедельных также нет, а вот однодневные еще можно найти.