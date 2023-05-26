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Оптики Екатеринбурга заявили о дефиците популярных контактных линз

26 мая 2023, 11:07
Фото: 1MI
Популярные у россиян контактные линзы пропадают с аптечных полок. Американская компания Johnson & Johnson (J&J) и ранее предупреждала о прекращении поставок.

Таким образом, на полках становится все меньше линз Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу фармкомпании «Протек». В Минпромторге России добавили, что другие поставщики поставки не прекращают, так что без линз жители не останутся.

Правда придется подбирать аналоги. Некоторые из них дешевле ушедших из России Acuvue. В настоящий момент данный бренд распродается уже только в виде оставшейся продукции — новых поставок не будет. Это касается всей страны.

Специалисты утверждают, что на фоне новостей о пропаже данного бренда с полок, некоторые россияне начали активно их скупать, из-за этого произошел рост цен.

К примеру, в одном из салонов оптики Екатеринбурга самых востребованных линз уже почти не осталось, пишет «КП-Екатеринбург». Самыми популярными здесь были линзы с диоптриями «-2», из-за ажиотажа их здесь практически нет. Двухнедельных также нет, а вот однодневные еще можно найти.

А водном из торговых центров в Пионерском поселке сказали, что у них не наблюдается ни покупательского ажиотажа, ни дефицита. О дальнейшей судьбе поставок они еще не в курсе.

Отмечается, что в «линзоматах» в ТЦ линзы, уходящие с российского рынка есть, также как и на популярных маркетплейсах. 

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#Екатеринбург#Контактные линзы#Аптеки#Елена Озерова#Товары#Импорт#Экспорт#Общество
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