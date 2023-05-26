Оптики Екатеринбурга заявили о дефиците популярных контактных линз

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Таким образом, на полках становится все меньше линз Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу фармкомпании «Протек». В Минпромторге России добавили, что другие поставщики поставки не прекращают, так что без линз жители не останутся.
Правда придется подбирать аналоги. Некоторые из них дешевле ушедших из России Acuvue. В настоящий момент данный бренд распродается уже только в виде оставшейся продукции — новых поставок не будет. Это касается всей страны.
Специалисты утверждают, что на фоне новостей о пропаже данного бренда с полок, некоторые россияне начали активно их скупать, из-за этого произошел рост цен.
К примеру, в одном из салонов оптики Екатеринбурга самых востребованных линз уже почти не осталось, пишет «КП-Екатеринбург». Самыми популярными здесь были линзы с диоптриями «-2», из-за ажиотажа их здесь практически нет. Двухнедельных также нет, а вот однодневные еще можно найти.
А водном из торговых центров в Пионерском поселке сказали, что у них не наблюдается ни покупательского ажиотажа, ни дефицита. О дальнейшей судьбе поставок они еще не в курсе.
Отмечается, что в «линзоматах» в ТЦ линзы, уходящие с российского рынка есть, также как и на популярных маркетплейсах.