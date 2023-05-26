Памятник участникам Великой Отечественной войны исчез из Нижнего Тагила

Очевидец исчезновения памятника отметил, что на месте срезали и унесли основу — металлическую стелу. Таблички с именами остались брошенными на землю. Он предположил, что монумент могли сдать в металлолом.



Теперь восстановить памятник хотят уже не из металла, чтобы его вновь не украли.