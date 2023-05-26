Памятник участникам Великой Отечественной войны исчез из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Известно, что команда «Скорпион» уже изъявила желание восстановить монумент. Именно они занимались реставрацией этого памятника шесть лет назад, написал очевидец в сообществе «ТТ Нижний Тагил».
К стеле ранее стоявшего памятника была прикреплена табличка с именами 30 участников боевых действий. Шесть лет назад монумент сперва намеревались сдать в металлолом, однако команда «Скорпион» решила восстановить его и выполнила все обещанные работы.
Очевидец исчезновения памятника отметил, что на месте срезали и унесли основу — металлическую стелу. Таблички с именами остались брошенными на землю. Он предположил, что монумент могли сдать в металлолом.
Теперь восстановить памятник хотят уже не из металла, чтобы его вновь не украли.