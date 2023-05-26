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Памятник участникам Великой Отечественной войны исчез из Нижнего Тагила

26 мая 2023, 09:43
Фото: «ТТ Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле исчез памятник воинам Великой Отечественной войны, который располагался на Зай-горе. Полиция проводит проверку.

Известно, что команда «Скорпион» уже изъявила желание восстановить монумент. Именно они занимались реставрацией этого памятника шесть лет назад, написал очевидец в сообществе «ТТ Нижний Тагил».

К стеле ранее стоявшего памятника была прикреплена табличка с именами 30 участников боевых действий. Шесть лет назад монумент сперва намеревались сдать в металлолом, однако команда «Скорпион» решила восстановить его и выполнила все обещанные работы.

Очевидец исчезновения памятника отметил, что на месте срезали и унесли основу — металлическую стелу. Таблички с именами остались брошенными на землю. Он предположил, что монумент могли сдать в металлолом.

Теперь восстановить памятник хотят уже не из металла, чтобы его вновь не украли.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Памятник#Кража#Металлолом#Происшествия
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