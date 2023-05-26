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Приблудившийся пес Мобс спасает жизни тагильчанам на СВО

26 мая 2023, 11:00
Фото: Владислав Пинаев
Тагильчанам, которые воюют на спецоперации на Украине, помогает приблудившийся пес. Ему дали кличку Мобс. Он уже неоднократно спасал жизни бойцов.

К тагильчанам на фронте прибился дворовый пес, который был напуган обстрелами. Бойцы назвали его Мобсом и заметили, что животное остро чувствует опасность. Теперь он вместе с военнослужащими воюет на передовой.

Собака уже неоднократно спасала жизни ребятам, предупреждая их о начале обстрелов, — написал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях.

Теперь волонтеры вместе с гуманитарной помощью отправляют отдельный паек и для Мобса. Кроме того, для него изготовили специальные нашивки.

Фото: Владислав Пинаев

Также мэр отметил, что Нижний Тагил продолжает поддерживать военнослужащих. Очередной груз, состоящих из трех автомобилей, отправился на СВО.

Фото: Владислав Пинаев
Гуманитарная помощь из Нижнего Тагила прибыла на фронт
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#Евгения Сафина#Собака#Обстрел#Корм#Гуманитарная помощь#Общество#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил
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