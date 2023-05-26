Приблудившийся пес Мобс спасает жизни тагильчанам на СВО

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
К тагильчанам на фронте прибился дворовый пес, который был напуган обстрелами. Бойцы назвали его Мобсом и заметили, что животное остро чувствует опасность. Теперь он вместе с военнослужащими воюет на передовой.
Собака уже неоднократно спасала жизни ребятам, предупреждая их о начале обстрелов, — написал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в соцсетях.
Теперь волонтеры вместе с гуманитарной помощью отправляют отдельный паек и для Мобса. Кроме того, для него изготовили специальные нашивки.
Также мэр отметил, что Нижний Тагил продолжает поддерживать военнослужащих. Очередной груз, состоящих из трех автомобилей, отправился на СВО.