РЭО: документальный фильм о зэкономике замкнутого цикла показали на НМЭК

"Экономика замкнутого цикла" не просто название фильма, это один из наиболее важных вопросов современности, который занимает центральное место в глобальной повестке дня. Главная цель проекта, на мой взгляд, была достигнута - важность циркулярной экономики полностью раскрыта. Для решения фундаментальных проблем в области управления отходами необходимо изменить мышление, делая упор на сортировку, переработку и повторное использование максимального количества отходов. Это ключевой фактор в обеспечении нового качества жизни для нас, наших детей и внуков. Поэтому данный проект имеет значительную просветительскую ценность", - отметил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.