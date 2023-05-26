РЭО: документальный фильм о зэкономике замкнутого цикла показали на НМЭК

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Фильм был создан при участии Первого канала. В нем приняли участие вице-премьер Виктория Абрамченко, путешественник Федор Конюхов, депутат Госдумы Николай Валуев, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, а также губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители Правительства Краснодарского края, пишет gorod55.ru
"Экономика замкнутого цикла" не просто название фильма, это один из наиболее важных вопросов современности, который занимает центральное место в глобальной повестке дня. Главная цель проекта, на мой взгляд, была достигнута - важность циркулярной экономики полностью раскрыта. Для решения фундаментальных проблем в области управления отходами необходимо изменить мышление, делая упор на сортировку, переработку и повторное использование максимального количества отходов. Это ключевой фактор в обеспечении нового качества жизни для нас, наших детей и внуков. Поэтому данный проект имеет значительную просветительскую ценность", - отметил руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Согласно словам PR-директора департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрия Бойко, съемочная группа посетила около 15 объектов по управлению отходами и взяла интервью у известных экологов и представителей власти. Съемки проходили на Байкале, в Арктике и на Черном море.
"И самое важное - нашей команде удалось ясно и понятно рассказать о принципах циркулярной экономики. Проблема уже активно решается на уровне государства. Существует федеральный проект с тем же названием, и в инициативе участвует множество заинтересованных лиц", - подчеркнула Юлия Высоцкая.
"Я уже много раз говорил о загрязнении Мирового океана - в Тихом океане даже существует плавающий остров из пластикового мусора. Последствия избыточного потребления гораздо серьезнее, чем мы можем представить", - подчеркнул Федор Конюхов.