РЭО: Подмосковный экопромпарк будет утилизировать до 55 000 тонн просрочки в год

В настоящее время ведутся проектные работы. Ожидается, что предприятие запустят в конце 2025 года. При этом уже в конце следующего года в РФ построят 8 экопромышленных парков. Они будут созданы на Кубани, в Приморье, Подмосковье и ещё в четырёх регионах.