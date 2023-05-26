РЭО: Подмосковный экопромпарк будет утилизировать до 55 000 тонн просрочки в год

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Руководитель ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что инвестиции в данный проект предполагаются на уровне 2,377 млрд рублей. На объекте намерены перерабатывать органику различных типов, в том числе просроченные продукты из торговых сетей. Буцаев отметил, что данное решение поможет снизить объём отходов, отправляемых на полигоны ТКО, пишет gorod55.ru.
Реализует проект компания «Биогенезис», специализирующаяся на утилизации органики при помощи личинок чёрной львинки. Насекомые питаются органикой. А выросших личинок на вновь открытом производстве будут перерабатывать на удобрения, энтомологический жир и кормовые добавки.
В настоящее время ведутся проектные работы. Ожидается, что предприятие запустят в конце 2025 года. При этом уже в конце следующего года в РФ построят 8 экопромышленных парков. Они будут созданы на Кубани, в Приморье, Подмосковье и ещё в четырёх регионах.
Эксперты напоминают, что экопромпарки способствуют построению экономики замкнутого цикла, а также достижению целей национального проекта «Экология» по снижению объема захоронения отходов на 50%. Аналитики подсчитали, что при помощи ЭПП в экономику будет каждый год возвращаться более миллиона тонн вторсырья.