РЭО предложил сократить число экспертиз просроченной еды для производства кормов

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что на ветеринарно-санитарные экспертизы просроченных и некачественных продуктов нужно тратить много времени, в результате чего не получается эффективно снижать объемы захоронения на полигонах. Так, для производства кормов из просрочки требуется проводить две такие экспертизы, чтобы понять пригодна ли продукция для утилизации в качестве корма и можно ли ее выпускать на рынок.