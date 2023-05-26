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РЭО предложил сократить число экспертиз просроченной еды для производства кормов

26 мая 2023, 11:45
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) предложил сократить число экспертиз непригодных для употребления продуктов, образуемых в ретейле. Это позволит уменьшить объемы захоронений отходов и усовершенствовать регулирование в сфере утилизации пищевой продукции для изготовления кормов.

Представители РЭО озвучили свое предложение в рамках Недели поддержки компостирования. Они выступили на круглом столе по переработке пищевых отходов, эффективным технологиям и правовому регулированию, передает nashgorod.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что на ветеринарно-санитарные экспертизы просроченных и некачественных продуктов нужно тратить много времени, в результате чего не получается эффективно снижать объемы захоронения на полигонах. Так, для производства кормов из просрочки требуется проводить две такие экспертизы, чтобы понять пригодна ли продукция для утилизации в качестве корма и можно ли ее выпускать на рынок.

«Мы предлагаем исключить первую экспертизу, так как готовый продукт в виде кормовой продукции в любом случае ее пройдет», — сообщил Денис Буцаев.

Уточняется, что РЭО предлагает исключить экспертизы в отношении некачественных пищевых продуктов для последующего использования в качестве корма, поскольку она в любом случае будет проводиться в отношении готового продукта в виде кормовой продукции.

Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов отметил, что в условиях активного развития животноводства особую значимость приобретает проблема нехватки источников кормового белка, который оценивается в 1,8—2,1 миллиона тонн в год. По его словам, нужно организовать комплексную систему и инфраструктуру эффективного управления пищевой продукцией с истекающими и истекшими сроками годности в Российской Федерации.

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