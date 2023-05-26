"РЭО: Регоператоры смогут экономить 20–25% после внедрения АИС "

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев на онлайн-совещании с регоператорами отметил, что представленный софт, наверное, единственный, который изначально разрабатывался с учетом специфики отрасли обращения с ТКО. Особенно важно, отмечает он, что платформа закрывает проблемы, которые для рынка являлись системными и нерешенными.