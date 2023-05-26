"РЭО: Регоператоры смогут экономить 20–25% после внедрения АИС "

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Она обеспечивает прослеживаемость отходов и автоматически отправляет данные о них в базу, что позволит регоператорам экономить до 20–25% на оптимизации бизнес-процессов. Об этом сообщает gorod55.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев на онлайн-совещании с регоператорами отметил, что представленный софт, наверное, единственный, который изначально разрабатывался с учетом специфики отрасли обращения с ТКО. Особенно важно, отмечает он, что платформа закрывает проблемы, которые для рынка являлись системными и нерешенными.
«Хотел бы добавить, что это совместный продукт, который делает РЭО и группа „А.ПРО“. Мы в настоящий момент находимся уже в официальных правовых отношениях», — сообщил Денис Буцаев.
Система отслеживает движение отходов от контейнерной площадки до места сортировки или размещения. На основе полученной информации составляются рейтинги по регионам относительно охвата, согласно показателям федерального проекта по отходам, и относительно качества. Платформа позволяет существенно снизить объемы невывоза, то есть повысить качество оказываемой услуги.
Также АИС позволит планировать маршруты и значительно сократить время работы логиста, проводить онлайн-мониторинг выполнения заданий по вывозу, ускорить реакции на инциденты.
Система даст возможность самим регоператорам повышать и контролировать качество работы на конкретном кластере, а также проверять соблюдение KPI персонала.
«Чтобы воспользоваться системой, необходимо направить заявку в РЭО. Использование системы проходит на добровольной основе, она уже пользуется некоторой популярностью среди многих регоператоров», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.