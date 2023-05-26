РЭО в рамках НМЭК провел модный показ одежды из вторсырья

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Как пишет издание gorod55.ru, в создании одной из апсайклинг-коллекций приняла участие вице-премьер России Виктория Абрамченко. Также на мероприятие пригласили ведущую, главного редактора журнала Super Алену Жигалову и модельера, заслуженного художника Игоря Чапурина.
По словам Виктории Абрамченко, изготовленная из вторичного сырья коллекция одежды получилась замечательная. Она отметила, что апсайклинг становится трендом, а на показе мод было представлено много интересных решений, не уступающих модным домам. Абрамченко добавила, что в России из двухсот тысяч тонн отходов текстиля только пять — десять процентов утилизируется. По этой причине важно добиваться того, чтобы граждане не просто выбрасывали старые текстильные вещи, а передавали их нуждающимся или на переработку. Одним из удачных решений вице-премьер назвала использование старой одежды для создания новых коллекций.
На показе были представлены три модные коллекции: от студентов академии им. А. Л. Штиглица, отпопулярного петербургского модельера Татьяны Парфеновой, а также коллекция, которая была создана и впервые продемонстрирована на форуме «Таврида.АРТ» в прошлом году.
По словам главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, модные коллекции создавались студентами из старых вещей, собранных в ходе акции «Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды». Жители Санкт-Петербурга сдавали старую одежду и текстиль, которые после переработки использовались для пошива новой одежды. Молодые дизайнеры показали актуальность апсайклинга и его гармоничную интеграцию в индустрию моды. Темы, которым посвящены коллекции, устойчивое развитие и сохранение природных ресурсов.
Х Невский международный экологический конгресс проводится двадцать пятого и двадцать шестого мая. В рамках его проведения Российский экологический оператор организовал несколько мероприятий, включая модный показ, выставку современного искусства, экозабег и субботники, мастерскую переработки.