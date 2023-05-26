РЭО в рамках НМЭК провел модный показ одежды из вторсырья

По словам Виктории Абрамченко, изготовленная из вторичного сырья коллекция одежды получилась замечательная. Она отметила, что апсайклинг становится трендом, а на показе мод было представлено много интересных решений, не уступающих модным домам. Абрамченко добавила, что в России из двухсот тысяч тонн отходов текстиля только пять — десять процентов утилизируется. По этой причине важно добиваться того, чтобы граждане не просто выбрасывали старые текстильные вещи, а передавали их нуждающимся или на переработку. Одним из удачных решений вице-премьер назвала использование старой одежды для создания новых коллекций.