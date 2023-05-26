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Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Свердловской области

26 мая 2023, 11:38
Фото: 1MI
27 мая в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Причиной этого стала аномальная жара, установившаяся в регионе, а также ветер до 15 метров в секунду.

Кроме того, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса горимости леса
по региональной шкале.

В связи с повышением температуры воздуха и отсутствием осадков, а также нарушением мер пожарной безопасности, по области ожидается до 10-15 очагов природных пожаров, в том числе до 3-5 крупных.

Так как до 29 мая в регионе объявлены НМУ, а погода будет слабо ветренная, вблизи крупных промышленных предприятий возможно превышение в воздухе ПДК вредных веществ.

В связи с этим муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия. Необходимо мониторить ситуации с лесными пожарами, обеспечить круглосуточную работу спасателей, проверить готовность дополнительной техники.

НМУ первой степени опасности в Нижнем Тагиле продлены до 29 мая
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#Евгения Сафина
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