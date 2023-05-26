Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Кроме того, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса горимости леса
по региональной шкале.
В связи с повышением температуры воздуха и отсутствием осадков, а также нарушением мер пожарной безопасности, по области ожидается до 10-15 очагов природных пожаров, в том числе до 3-5 крупных.
Так как до 29 мая в регионе объявлены НМУ, а погода будет слабо ветренная, вблизи крупных промышленных предприятий возможно превышение в воздухе ПДК вредных веществ.
В связи с этим муниципалитетам рекомендовано проводить превентивные мероприятия. Необходимо мониторить ситуации с лесными пожарами, обеспечить круглосуточную работу спасателей, проверить готовность дополнительной техники.