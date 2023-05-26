СК заинтересовался исчезнувшим памятником участников ВОВ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Следователи в настоящий момент ведут поиски человека, в чью обязанность входило содержание монумента. Был проведен осмотр места, где находился памятник, опрос местных жителей, которые могли стать очевидцами исчезновения, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.
В администрации Нижнего Тагила сообщили, что памятник городской собственностью не является, а также не состоит в перечне мемориалов.
По результатам проведенной проверки сотрудники Следственного комитета примут соответствующее решение.
Напомним, на металлической стеле монумента была табличка с именами погибших участников войны. Стелу похитили, а табличка осталась лежать на земле. Команда «Скорпион» собирается восстановить памятник.