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СК заинтересовался исчезнувшим памятником участников ВОВ в Нижнем Тагиле

26 мая 2023, 15:10
Фото: 1MI
Сотрудники Следственного комитета заинтересовались фактом исчезновения памятника участников ВОВ в Нижнем Тагиле на Зай-горе.

Следователи в настоящий момент ведут поиски человека, в чью обязанность входило содержание монумента. Был проведен осмотр места, где находился памятник, опрос местных жителей, которые могли стать очевидцами исчезновения, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.

В администрации Нижнего Тагила сообщили, что памятник городской собственностью не является, а также не состоит в перечне мемориалов.

По результатам проведенной проверки сотрудники Следственного комитета примут соответствующее решение.

Напомним, на металлической стеле монумента была табличка с именами погибших участников войны. Стелу похитили, а табличка осталась лежать на земле. Команда «Скорпион» собирается восстановить памятник.

Памятник участникам Великой Отечественной войны исчез из Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Памятник#Похищение#Исчезновение#Проверка#СК#Происшествия
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