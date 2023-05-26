СК заинтересовался исчезнувшим памятником участников ВОВ в Нижнем Тагиле

Следователи в настоящий момент ведут поиски человека, в чью обязанность входило содержание монумента. Был проведен осмотр места, где находился памятник, опрос местных жителей, которые могли стать очевидцами исчезновения, рассказали в пресс-службе СК по Свердловской области.