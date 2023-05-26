Таксист и водитель автобуса устроили драку в Екатеринбурге

Напомним, 13 мая 2023 года в Нижнем Тагиле водитель легковой машины и нетрезвый пассажир трамвая устроили драку на остановке «Восточная». Водитель сделал замечание за то, что пассажир, ожидавший трамвай, вышел на дорогу раньше, чем транспорт затормозил, из-за чего водитель резко остановился.