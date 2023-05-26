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Таксист и водитель автобуса устроили драку в Екатеринбурге

26 мая 2023, 04:05
Фото: 1MI
Водитель автобуса и пожилой таксист подрались из-за короткого расстояния между транспортами в Екатеринбурге. Конфликт произошел 25 мая 2023 года.

Водитель автобуса несколько раз ударил кулаками водителя такси. Мужчин разнимали прохожие и другие автоводители, пишет «КП-Екатеринбург».

В полиции сообщили, что сообщений об инциденте между двумя водителями к ним не поступало.

Напомним, 13 мая 2023 года в Нижнем Тагиле водитель легковой машины и нетрезвый пассажир трамвая устроили драку на остановке «Восточная». Водитель сделал замечание за то, что пассажир, ожидавший трамвай, вышел на дорогу раньше, чем транспорт затормозил, из-за чего водитель резко остановился.

Пассажир в ответ плюнул в машину, а водитель вытер бейсболкой пассажира, которую сорвал с него.

Водитель легкового авто и пассажир трамвая подрались на дороге в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Такси#Автобус#Водители#Драка#Инцидент#Таксист#Происшествия
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