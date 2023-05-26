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Толпа подростков избила мужчину во дворе 16-этажки в Екатеринбурге

26 мая 2023, 08:50
Фото: 1MI
Толпа подростков забила мужчину во дворе дома на улице Шейнкмана, 118 в Екатеринбурге. Они накинулись на пострадавшего, когда он шел по двору.

В начале конфликта мужчина общался с водителем автомобиля. Сначала он что-то крикнул подросткам, а затем уехал.

Всего в компании было около десятка человек. Однако били мужчину только четверо их них. Он пытался отбиться, но ничего не вышло. Среди нападавших были девушки. Они наблюдали за тем, что происходит.

Причины, из-за которых началась перепалка, неизвестны. Но на записях с камер наблюдения видно, что сначала дети отобрали пакет. Случился инцидент вечером 22 мая. Теперь подростков разыскивает полиция, пишет Е1.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информацию зарегистрировали. Полицией устанавливаются участники конфликта и выясняются обстоятельства происходящего.

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#Нападение#Дети#Подростки#Избиение#Криминал#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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