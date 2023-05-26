Уроженец Нижнего Тагила избил дразнившего его ребенка в Екатеринбурге

Отец пострадавшего ребенка обратились в полицию 25 мая, однако сам инцидент произошел днем ранее. Подросток рассказал родителям, что он с друзьями гулял во дворе по улице Родонитовая. Вдруг им встретился мужчина, фамилию которого знал один из парней. Мальчишки решили подразнить человека, но тот их игнорировал. Дети не отступили и продолжили хулиганить даже в подъезде. Тогда мужчина по фамилии Кокушкин ударил одного из парней по животу несколько раз, после чего ушел.