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Уроженец Нижнего Тагила избил дразнившего его ребенка в Екатеринбурге

26 мая 2023, 10:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина по фамилии Кокушкин избил 12-летнего подростка за то, что тот коверкал его фамилию. Заявление в полицию от родителей юного екатеринбуржца поступило 25 мая. По данному факту заведено уголовное дело.

Отец пострадавшего ребенка обратились в полицию 25 мая, однако сам инцидент произошел днем ранее. Подросток рассказал родителям, что он с друзьями гулял во дворе по улице Родонитовая. Вдруг им встретился мужчина, фамилию которого знал один из парней. Мальчишки решили подразнить человека, но тот их игнорировал. Дети не отступили и продолжили хулиганить даже в подъезде. Тогда мужчина по фамилии Кокушкин ударил одного из парней по животу несколько раз, после чего ушел.

Ребенок, получивший удары, об инциденте рассказал не сразу. Он пожаловался маме на сильную боль в животе. В больнице ему диагностировали разрыв селезенки. Мальчик поступил в реанимацию. Было известно, что родной город мужчины — Нижний Тагил.

Отец 12-летнего мальчика сообщил, что неизвестный нанес его сыну телесные повреждения. В настоящее время все участники конфликта установлены. Гражданин 1976 года рождения, причастный к причинению вреда здоровью пострадавшего, в ближайшее время будет опрошен. После установления всех обстоятельств инцидента полиция примет соответствующее процессуальное решение, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. 
Толпа подростков избила мужчину во дворе 16-этажки в Екатеринбурге
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