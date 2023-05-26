Уроженец Нижнего Тагила избил дразнившего его ребенка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Отец пострадавшего ребенка обратились в полицию 25 мая, однако сам инцидент произошел днем ранее. Подросток рассказал родителям, что он с друзьями гулял во дворе по улице Родонитовая. Вдруг им встретился мужчина, фамилию которого знал один из парней. Мальчишки решили подразнить человека, но тот их игнорировал. Дети не отступили и продолжили хулиганить даже в подъезде. Тогда мужчина по фамилии Кокушкин ударил одного из парней по животу несколько раз, после чего ушел.
Ребенок, получивший удары, об инциденте рассказал не сразу. Он пожаловался маме на сильную боль в животе. В больнице ему диагностировали разрыв селезенки. Мальчик поступил в реанимацию. Было известно, что родной город мужчины — Нижний Тагил.
Отец 12-летнего мальчика сообщил, что неизвестный нанес его сыну телесные повреждения. В настоящее время все участники конфликта установлены. Гражданин 1976 года рождения, причастный к причинению вреда здоровью пострадавшего, в ближайшее время будет опрошен. После установления всех обстоятельств инцидента полиция примет соответствующее процессуальное решение, — пояснили TagilCity.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.
По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.