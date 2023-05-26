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В некоторых районах Екатеринбурга прошел дождь

26 мая 2023, 15:39
Фото: 1MI
Осадки в виде дождя прошли в Екатеринбурге в Чкаловском и Академическом районах 26 мая 2023 года.

Дождь начался во второй половине дня. Особенно сильным он был в Чкаловском районе и в Академическом. В центре Екатеринбурга дождь моросил, пишет Е1.

При этом на текущей неделе в Екатеринбурге значительных осадков не ожидалось.

По словам синоптиков, до конца мая в регионе сохранится жаркая погода. В некоторых местах пройдут осадки в виде гроз и непродолжительных дождей. Антициклон станет слабее в последние дни месяца.

Напомним, синоптики объявили о штормовом предупреждении в Свердловской области 27 мая 2023 года и ветре с порывами до 15 метров в секунду.

Штормовое предупреждение из-за аномальной жары объявлено в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Дождь#Осадки#Погода#Районы#Жара#Природа
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