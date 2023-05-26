В некоторых районах Екатеринбурга прошел дождь

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Дождь начался во второй половине дня. Особенно сильным он был в Чкаловском районе и в Академическом. В центре Екатеринбурга дождь моросил, пишет Е1.
При этом на текущей неделе в Екатеринбурге значительных осадков не ожидалось.
По словам синоптиков, до конца мая в регионе сохранится жаркая погода. В некоторых местах пройдут осадки в виде гроз и непродолжительных дождей. Антициклон станет слабее в последние дни месяца.
Напомним, синоптики объявили о штормовом предупреждении в Свердловской области 27 мая 2023 года и ветре с порывами до 15 метров в секунду.