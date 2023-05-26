В Нижне-Выйском сквере в Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт трубопровода

По задумке здесь будут сохранены существующие пешеходные дорожки. К ним планируют добавить игровые площадки для детей и любителей активного образа жизни. Также сделают небольшую смотровую площадку с видом на пруд, поставят лавочки и урны, оборудуют велопарковки, а существующая волейбольная площадка приобретет новый вид.