В Нижне-Выйском сквере в Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт трубопровода

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Длина каждой нитки около 355 метров. Диаметр одного трубопровода 300 мм, второго — 500 мм. Также здесь отремонтируют 19 колодцев, которые расположены на этих трубах. На трубе меньшего диаметра отремонтируют 10 колодцев, на трубе диаметром 500 мм — 9 колодцев.
В связи с тем, что парк попал в программу по благоустройству, было принято решение переложить 2 канализационных самотечных коллектора. Нынешние уже очень давно были введены в эксплуатацию. 300 мм коллектор сдали в 1954 год, коллектор 500 мм — в 1980. Во избежание аварийных случаев после того, как будет сделано благоустройство, было принято решение по перекладке. «Водоканал-НТ» осуществляет работу своими силами, без привлечения подрядчиков, — рассказал ведущий инженер по эксплуатации водопровода канализационного хозяйства ООО «Водоканал-НТ» Михаил Журавлев.
Оба этих коллектора обслуживают весь микрорайон ВМЗ. Скальный грунт немного снижает скорость работы специалистов, однако техника предоставлена в полном объеме, поэтому трудностей не возникло, сообщил ведущий инженер организации.
Все ремонтные манипуляции будут проводиться в период с 8 часов утра до 20 часов вечера. Закончить работы планируется 30 июня 2023 года.
Напомним, парк у Выйского пруда в Нижнем Тагиле стал лидером голосования по выбору объектов благоустройства общественных мест в 2023 году. Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
По задумке здесь будут сохранены существующие пешеходные дорожки. К ним планируют добавить игровые площадки для детей и любителей активного образа жизни. Также сделают небольшую смотровую площадку с видом на пруд, поставят лавочки и урны, оборудуют велопарковки, а существующая волейбольная площадка приобретет новый вид.
Зону досуга закроют от дороги живой изгородью из кустарников. Спилят старые тополя, но остальные деревья (яблони и березы) трогать не будут. Общая площадь озеленения составит более 4 тысяч квадратных метров.
У парка подготовят 74 парковочных места, заасфальтируют разворотные площадки и зоны разгрузки машин. За счет пандусов и приподнятых пешеходных переходов создадут условия для комфортного передвижения маломобильных групп населения. После завершения благоустройства прогулочный маршрут продолжится до дублера Черноисточинского шоссе. Открыть обновленную территорию планируется до 30 сентября.