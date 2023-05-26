В РЭО рассказали, что набор резидентов в экотехнопарки продлится до конца лета

Три технологические площадки из восьми уже близки к насыщению резидентами, и первый парк в этом отношении будет готов к концу мая. Он находится в Нижегородской области. Остальные должны закончить работу по набору резидентов до конца августа со строительством первых объектов в 2024 год, отметил глава РЭО, пишет gorod55.ru.