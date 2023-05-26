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В РЭО рассказали, что набор резидентов в экотехнопарки продлится до конца лета

26 мая 2023, 06:37
Фото: piqsels.com
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев на X Невском международном экологическом конгрессе рассказал, что к концу лета все восемь экотехнопарков в России закончат набор резидентов, которые откроют производства и заводы по переработке отходов в каждом федеральном округе.

Три технологические площадки из восьми уже близки к насыщению резидентами, и первый парк в этом отношении будет готов к концу мая. Он находится в Нижегородской области. Остальные должны закончить работу по набору резидентов до конца августа со строительством первых объектов в 2024 год, отметил глава РЭО, пишет gorod55.ru.

Программа по созданию экопромышленных парков в России была сделана с учетом лучших практик, которые показали результативность в индустриальных парках. Нормативно экотехнопарк приравнен к обычному индустриальному парку.

Программа создания экопромышленных парков в России предусматривает строительство восьми парков во всех федеральных округах, что позволит обеспечить страну необходимой инфраструктурой для размещения предприятий отрасли.

Ключевой задачей публично-правовой компании «Российский экологический оператор» является формирование комплексной системы обращения с ТКО для снижения экологической нагрузки на население. Согласно нацпроекту «Экология», к 2030 году в планах добиться 100%-ной сортировки ТКО и снижения на 50% отходов, которые направляются на полигоны. Для достижения этих целей необходимо построение экономики замкнутого цикла.

В рамках Невского международного экологического конгресса, который в 2023 году проходит 25 и 26 мая, РЭО организовал ряд экологических мероприятий.

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