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Вандалы отмыли разрисованный ими фасад магазина одежды в Нижнем Тагиле

26 мая 2023, 16:43
Фото: TagilCity.ru
Подростки отмыли разрисованный фасад и вывеску магазина женской одежды «Ирина» в Нижнем Тагиле.

Действия юных вандалов попали на камеры видеонаблюдения. Сотрудники магазина, посмотрев записи, решили не обращаться в полицию, так как конфликт был исчерпан. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.

Фото: TagilCity.ru

Хулиганы сами связались с руководством магазина и пообещали отмыть все сделанные ими надписи. Вскоре фасад и вывеска вновь стали чистыми.

Юзер Лариса рассказала редакции TagilCity.ru, что подобные надписи на фасадах зданий в районе старого города появляются периодически.

Такие художества будут уместны в гаражах, подвалах, трущобах, а старые районы города никак не сочетаются с этой низкопробной мазней, — говорит Лариса.

Напомним, в марте 2023 года екатеринбургским чиновникам было сделано замечание за пропаганду наркотических веществ на фасадах домов.

Чиновники Екатеринбурга получили замечание за пропаганду наркотиков на фасадах домов
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Вандалы#Подростки#Фасад#Магазин#Происшествия#Инцидент
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