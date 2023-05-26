Вандалы отмыли разрисованный ими фасад магазина одежды в Нижнем Тагиле

Действия юных вандалов попали на камеры видеонаблюдения. Сотрудники магазина, посмотрев записи, решили не обращаться в полицию, так как конфликт был исчерпан. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.