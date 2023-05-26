Вандалы отмыли разрисованный ими фасад магазина одежды в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Действия юных вандалов попали на камеры видеонаблюдения. Сотрудники магазина, посмотрев записи, решили не обращаться в полицию, так как конфликт был исчерпан. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.
Хулиганы сами связались с руководством магазина и пообещали отмыть все сделанные ими надписи. Вскоре фасад и вывеска вновь стали чистыми.
Юзер Лариса рассказала редакции TagilCity.ru, что подобные надписи на фасадах зданий в районе старого города появляются периодически.
Такие художества будут уместны в гаражах, подвалах, трущобах, а старые районы города никак не сочетаются с этой низкопробной мазней, — говорит Лариса.
Напомним, в марте 2023 года екатеринбургским чиновникам было сделано замечание за пропаганду наркотических веществ на фасадах домов.