«ВАЗ» перевернулся, женщина в больнице: массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле

Posted 26 мая 2023, 15:37
Published 26 мая 2023, 15:37
Modified 26 мая 2023, 15:40
Updated 26 мая 2023, 15:40
Возле ТЦ «Малина» на улице Бондина авария. Столкнулись три машины, одна перевернулась. Маршруткам, которые едут на Вагонку, приходится объезжать по улице Заводской, — рассказала подписчица TagilCity.ru Анна.
В Госавтоинспекции редакции рассказали подробности происшествия. В аварию попали три автомобиля: «ВАЗ-2105», Toyota Corolla и Renault Logan. Столкновение произошло у дома № 23 на улице Бондина.
В результате ДТП получила травмы пассажирка автомобиля «ВАЗ-2105», 1990 года рождения. Она доставлена в ЦГБ №4, — пояснили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП. По факту происшествия проводится проверка.