«ВАЗ» перевернулся, женщина в больнице: массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле

26 мая около 17.00 на улице Бондина в Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля. В результате аварии «ВАЗ-2105» перевернулся на бок.