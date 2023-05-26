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Posted 26 мая 2023, 15:37

Published 26 мая 2023, 15:37

Modified 26 мая 2023, 15:40

Updated 26 мая 2023, 15:40

«ВАЗ» перевернулся, женщина в больнице: массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле

26 мая 2023, 15:37
26 мая около 17.00 на улице Бондина в Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля. В результате аварии «ВАЗ-2105» перевернулся на бок.
Возле ТЦ «Малина» на улице Бондина авария. Столкнулись три машины, одна перевернулась. Маршруткам, которые едут на Вагонку, приходится объезжать по улице Заводской, — рассказала подписчица TagilCity.ru Анна.

В Госавтоинспекции редакции рассказали подробности происшествия. В аварию попали три автомобиля: «ВАЗ-2105», Toyota Corolla и Renault Logan. Столкновение произошло у дома № 23 на улице Бондина.

В результате ДТП получила травмы пассажирка автомобиля «ВАЗ-2105», 1990 года рождения. Она доставлена в ЦГБ №4, — пояснили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они  устанавливают причины и обстоятельства ДТП. По факту происшествия проводится проверка.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#Дорога#Автомобиль
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