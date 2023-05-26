TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Изображение материала

«ВАЗ» перевернулся, женщина в больнице: массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле

26 мая 2023, 15:37
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
26 мая около 17.00 на улице Бондина в Нижнем Тагиле столкнулись три автомобиля. В результате аварии «ВАЗ-2105» перевернулся на бок.
Возле ТЦ «Малина» на улице Бондина авария. Столкнулись три машины, одна перевернулась. Маршруткам, которые едут на Вагонку, приходится объезжать по улице Заводской, — рассказала подписчица TagilCity.ru Анна.

В Госавтоинспекции редакции рассказали подробности происшествия. В аварию попали три автомобиля: «ВАЗ-2105», Toyota Corolla и Renault Logan. Столкновение произошло у дома № 23 на улице Бондина.

В результате ДТП получила травмы пассажирка автомобиля «ВАЗ-2105», 1990 года рождения. Она доставлена в ЦГБ №4, — пояснили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они  устанавливают причины и обстоятельства ДТП. По факту происшествия проводится проверка.

Перелом виска и черепно-мозговая травма: массовое ДТП произошло в селе под Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле водитель выехал на встречку и устроил лобовое ДТП на набережной прудаВ Краснотурьинске женщина-водитель скончалась в ДТПДвое детей попали в реанимацию после ДТП на свердловской трассе
#Евгения Сафина#Авария#Автомобиль#Дорога#Ул. Бондина#ДТП#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
Конфликт частного профсоюза с Уралвагонзаводом обостряется в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:15
Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
24 мая 07:27
Что ждет жителей Тагила в случае запуска нового смолопекококсового цеха ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:46
Депутат гордумы Нижнего Тагила уволила с УВЗ профсоюзника за один прогул
23 мая 13:34
Что известно о состоянии жителя Нижнего Тагила с ампутированными ногами
Сегодня, 06:51
Приблудившийся пес Мобс спасает жизни тагильчанам на СВО
Сегодня, 11:00