Вор с бутылкой пива украл из детского сада Екатеринбурга ноутбуки на 200 тысяч

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Это произошло 25 мая. Тогда мужчина взломал замок и неспешно зашел в один из кабинетов. Закрыв дверь, он положил в сумку девять ноутбуков, владельцами которых являлась секция «Лига роботов».
В общей сложности они стоили 200 тысяч рублей. Все это зафиксировано на камерах видеонаблюдения, пишет Е1.
Известно, что злоумышленник выключил камеру, однако запись сохранилась в облаке. Среди особых черт вора - родинка на правой щеке. Полиция проводит проверку.