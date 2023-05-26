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Вор с бутылкой пива украл из детского сада Екатеринбурга ноутбуки на 200 тысяч

26 мая 2023, 08:53
Фото: 1MI
Десять ноутбуков украл вор в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» Екатеринбурга. В руках у него была бутылка пива.

Это произошло 25 мая. Тогда мужчина взломал замок и неспешно зашел в один из кабинетов. Закрыв дверь, он положил в сумку девять ноутбуков, владельцами которых являлась секция «Лига роботов».

Фото: Е1

В общей сложности они стоили 200 тысяч рублей. Все это зафиксировано на камерах видеонаблюдения, пишет Е1.

Известно, что злоумышленник выключил камеру, однако запись сохранилась в облаке. Среди особых черт вора - родинка на правой щеке. Полиция проводит проверку.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Кража#Вор#Детсад#Ноутбуки#Криминал
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