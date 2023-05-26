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Выпуск шлемов и бронежилетов увеличился в Свердловской области

26 мая 2023, 10:19
Фото: 1MI
Выпуск бронежилетов и бронешлемов увеличили в Свердловской области с сентября 2022 года. В целом предприятиями увеличены объемы производства снаряжения для бойцов СВО.

По словам министра промышленности Свердловской области Сергея Пересторонина, предприятия легкой промышленности нарастили производство обмундирования, снаряжения и экипировки. При этом одна из региональных компаний повысила выпуск бронежилетов и бронешлемов, рассказал Пересторонин в интервью «Интерфакс — Урал».

Несколько предприятий также осваивают изготовление защиты из композитных, керамических материалов и титановых сплавов.

#Производство#Военные#СВО#Экономика#Свердловская область#Елена Озерова
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