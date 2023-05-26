Выпуск шлемов и бронежилетов увеличился в Свердловской области

По словам министра промышленности Свердловской области Сергея Пересторонина, предприятия легкой промышленности нарастили производство обмундирования, снаряжения и экипировки. При этом одна из региональных компаний повысила выпуск бронежилетов и бронешлемов, рассказал Пересторонин в интервью «Интерфакс — Урал».