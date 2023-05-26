За 1,5 миллиарда продают ТЦ «Парк» в Нижнем Тагиле

Ранее предлагалось продать лишь часть его в размере 15-50%, то теперь его продают весь в размере 1 млрд 450 млн рублей. В объявлении сказано, что площадь объекта составляет 37 тысяч кв.м. Здание достроено на 90%. Потенциальные арендаторы найдены.



В настоящий момент здесь проводятся отделочные и монтажные работы. Все коммуникации здесь уже имеются, также здесь есть электричество от своей подстанции, работает котельная. Арендаторы найдены уже для всех помещений здания.



Сам торговый центр находится по адресу: ул. Космонавтов, 9а. Его строили пять лет.