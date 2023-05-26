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За 1,5 миллиарда продают ТЦ «Парк» в Нижнем Тагиле

26 мая 2023, 07:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагила продается за 1,5 миллиарда крупный торговый центр. Речь идет об еще не открытом ТЦ «Парк», он находится на границе Выи и Красного Камня.

Ранее предлагалось продать лишь часть его в размере 15-50%, то теперь его продают весь в размере 1 млрд 450 млн рублей. В объявлении сказано, что площадь объекта составляет 37 тысяч кв.м. Здание достроено на 90%. Потенциальные арендаторы найдены.

В настоящий момент здесь проводятся отделочные и монтажные работы. Все коммуникации здесь уже имеются, также здесь есть электричество от своей подстанции, работает котельная. Арендаторы найдены уже для всех помещений здания.

Сам торговый центр находится по адресу: ул. Космонавтов, 9а. Его строили пять лет.

Согласно проекту, внутри будет расположено несколько гипермаркетов, различные бутики, фудкорт, фитнес-центр и подземная парковка.

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#Нижний Тагил#Тц#Торговый центр#Продажа#Помещения#Общество#Елена Озерова
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