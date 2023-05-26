Жителей Свердловской области попросили не посещать лес в выходные

Это связано с обилием природных пожаров, которые происходят в лесах Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.



Денис Мамонтов попросил беречь их труд и не нарушать противопожарный режим. Он попросил не посещать лесные массивы, даже если будет прохладно или дождливо. Ведь все равно любое неосторожное движение человека может привести к новому возгоранию.