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Жителей Свердловской области попросили не посещать лес в выходные

26 мая 2023, 13:13
Фото: 1MI
Местных жителей попросили не посещать леса в предстоящие выходные. С таким заявлением выступил министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов из-за пожаров.

Это связано с обилием природных пожаров, которые происходят в лесах Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.

Денис Мамонтов попросил беречь их труд и не нарушать противопожарный режим. Он попросил не посещать лесные массивы, даже если будет прохладно или дождливо. Ведь все равно любое неосторожное движение человека может привести к новому возгоранию.

Напомним, что по данным на утро 26 мая, в регионе продолжает полыхать 9 тысяч гектаров леса.

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