Жителей Свердловской области попросили не посещать лес в выходные

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Это связано с обилием природных пожаров, которые происходят в лесах Свердловской области, сообщает региональный департамент информационной политики.
Денис Мамонтов попросил беречь их труд и не нарушать противопожарный режим. Он попросил не посещать лесные массивы, даже если будет прохладно или дождливо. Ведь все равно любое неосторожное движение человека может привести к новому возгоранию.
Напомним, что по данным на утро 26 мая, в регионе продолжает полыхать 9 тысяч гектаров леса.