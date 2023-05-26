Жительница Серова при попытке продать детскую коляску лишилась денег

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Молодая свердловчанка опубликовала объявление о продаже коляски за 14 тысяч рублей на специальной платформе, рассказали в пресс-службе МО МВД «Серовский».
Вскоре девушке написала покупательница. В личной переписке она выяснила все интересующие подробности о товаре, а потом прислала ей ссылку и предложила оформить по ней оплату товара и доставку.
Девушка не усмотрела в просьбе ничего подозрительного и ввела все свои данные, в том числе данные банковской карты. После того, как с ее карты исчезли 14 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой обмана.
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.
Напомним, 15 мая 2023 года в Каменске-Уральском мошенники похитили у четверых местных жителей 780 тысяч рублей.