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Жительница Серова при попытке продать детскую коляску лишилась денег

26 мая 2023, 05:27
Фото: 1MI
25-летняя жительница Серова, решив продать детскую коляску через интернет, стала жертвой телефонных мошенников.

Молодая свердловчанка опубликовала объявление о продаже коляски за 14 тысяч рублей на специальной платформе, рассказали в пресс-службе МО МВД «Серовский».

Вскоре девушке написала покупательница. В личной переписке она выяснила все интересующие подробности о товаре, а потом прислала ей ссылку и предложила оформить по ней оплату товара и доставку.

Девушка не усмотрела в просьбе ничего подозрительного и ввела все свои данные, в том числе данные банковской карты. После того, как с ее карты исчезли 14 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой обмана.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Напомним, 15 мая 2023 года в Каменске-Уральском мошенники похитили у четверых местных жителей 780 тысяч рублей.

780 тысяч за день украли мошенники у четырех жителей Каменска-Уральского
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#Полиция#Телефонные мошенники#Объявление#Продажа#Обман#Деньги#Коляска#Происшествия#Свердловская область#Серов#Елизавета Зиборова
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