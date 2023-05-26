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Жителю Серова выплатят 2 миллиона рублей за падение с высоты

26 мая 2023, 04:36
Фото: 1MI
33-летнему рабочему строительной бригады из Серова по решению суда выплатят компенсацию за травму, полученную на производстве. Происшествие случилось в марте 2021 года.

Во время демонтажа аварийных плит на крыше цеха рабочий упал. В результате падения у него пострадали голова и тело, пишет «КП-Екатеринбург».

Как выяснилось позднее, с пострадавшим работником не были оформлены трудовые отношения, не проведен инструктаж по технике безопасности и не проверено здание, где проводились работы. Также не был составлен протокол о произошедшем на рабочем месте.

Пострадавший потребовал через суд от производства компенсацию. В итоге суд удовлетворил иск обратившегося и постановил взыскать с компании два миллиона рублей.

Напомним, недавно житель Режа отсудил у работодателя 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за травму на производстве, которая произошла в ноябре 2022 года.

В Реже мужчина отсудил у работодателя 800 тысяч за травму на работе
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#Елизавета Зиборова#Компенсация#Возмещение ущерба#Производство#Рабочий#Производственная травма#Общество#Свердловская область#Серов
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