Жителю Серова выплатят 2 миллиона рублей за падение с высоты

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Во время демонтажа аварийных плит на крыше цеха рабочий упал. В результате падения у него пострадали голова и тело, пишет «КП-Екатеринбург».
Как выяснилось позднее, с пострадавшим работником не были оформлены трудовые отношения, не проведен инструктаж по технике безопасности и не проверено здание, где проводились работы. Также не был составлен протокол о произошедшем на рабочем месте.
Пострадавший потребовал через суд от производства компенсацию. В итоге суд удовлетворил иск обратившегося и постановил взыскать с компании два миллиона рублей.
Напомним, недавно житель Режа отсудил у работодателя 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за травму на производстве, которая произошла в ноябре 2022 года.